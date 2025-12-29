3.72 BYN
Минута молчания в Брестской крепости: воспитанники военно-патриотических клубов принесли клятву
На верность закону, народу и Отечеству - более полутысячи юных жителей Брестской области произнесли клятву воспитанников военно-патриотических клубов милицейской направленности.
Торжественный ритуал состоялся в легендарной цитадели. Живые цветы легли к Вечному огню. В память о каждом защитнике - минута молчания.
Олег Шуляковский, начальник УВД Брестского облисполкома:
"ВПК играют важную роль в воспитании духовно-нравственных ценностей учащихся. Они помогают формировать у ребят чувство гордости за свою страну, уважение к истории, традициям своего народа. Воспитанники ВПК являются постоянными участниками проводимых в органах внутренних дел культурно-массовых, спортивных и других мероприятий. Впоследствии поступают в вузы системы МВД".
Ярослав Вахильчук, воспитанник военно-патриотического клуба "Щит Полесья":
"Это немаленькая ответственность. Ты должен с честью и достоинством нести звание воспитанника ВПК. В моем случае это "Щит Полесья". Также уважать и перенимать опыт наших старших наставников, с каждым днем познавать новое и развиваться".
Всего же в Брестской области действует 20 военно-патриотических клубов милицейской направленности.