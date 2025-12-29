Минута молчания в Брестской крепости: воспитанники военно-патриотических клубов принесли клятву

На верность закону, народу и Отечеству - более полутысячи юных жителей Брестской области произнесли клятву воспитанников военно-патриотических клубов милицейской направленности.

Торжественный ритуал состоялся в легендарной цитадели. Живые цветы легли к Вечному огню. В память о каждом защитнике - минута молчания.

Олег Шуляковский, начальник УВД Брестского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5260636b-1723-4941-9d9b-9a2ca3e9647b/conversions/c4f9c20b-03d1-4e31-aa8f-a8666c38a0a8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5260636b-1723-4941-9d9b-9a2ca3e9647b/conversions/c4f9c20b-03d1-4e31-aa8f-a8666c38a0a8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5260636b-1723-4941-9d9b-9a2ca3e9647b/conversions/c4f9c20b-03d1-4e31-aa8f-a8666c38a0a8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5260636b-1723-4941-9d9b-9a2ca3e9647b/conversions/c4f9c20b-03d1-4e31-aa8f-a8666c38a0a8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Шуляковский, начальник УВД Брестского облисполкома:

"ВПК играют важную роль в воспитании духовно-нравственных ценностей учащихся. Они помогают формировать у ребят чувство гордости за свою страну, уважение к истории, традициям своего народа. Воспитанники ВПК являются постоянными участниками проводимых в органах внутренних дел культурно-массовых, спортивных и других мероприятий. Впоследствии поступают в вузы системы МВД".

Ярослав Вахильчук, воспитанник военно-патриотического клуба "Щит Полесья":

"Это немаленькая ответственность. Ты должен с честью и достоинством нести звание воспитанника ВПК. В моем случае это "Щит Полесья". Также уважать и перенимать опыт наших старших наставников, с каждым днем познавать новое и развиваться".