Мороз: 18,5 тыс. км электросетей планируется реконструировать в новой пятилетке

Беларусь в последние годы сталкивается с природными стихийными явлениями, были ураганы, сейчас обильные снегопады. Как наша страна готова к этим вызовам, рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

Самым серьезным вызовом для энергосистемы является воздействие внешней среды, согласится он. "Если говорить про то, что делается в рамках государственной программы в целях повышения ее устойчивости, то самое главное - запланирована реконструкция электросетевой инфраструктуры. Реконструкция реализуется для решения двух задач. В первую очередь это повышение надежности и устойчивости работы энергосистемы и способности ее противостоять погодным условиям, учитывая то, что климат меняется. Вторая важная составляющая связана с тем, что строительство в БелАЭС привело к значительному увеличению спроса на электрическую энергию. Все большее и большее количество населения запрашивает технические условия на то, чтобы использовать электрическую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения у себя".

По словам министра, в настоящий момент не получается удовлетворить все 100 % потребностей населения. "Порядка 94 % заявлений, которые к нам поступают, мы на настоящий момент удовлетворяем. Но наш Президент на Всебелорусском народном собрании на это обратил внимание, что есть атомная станция, но сети сегодня достаточно слабы для того, чтобы эту энергию доставить до конечного потребителя. Поэтому в рамках государственной программы мы заложили масштабную модернизацию электросетевой инфраструктуры. Если в предыдущей пятилетке мы реконструировали порядка 12,6 тыс. км электрических сетей, то в программе 2026-30 года предусмотрена реконструкция 17,4 тыс. км и еще 1000 км сетей предусмотрена реконструкция в рамках программы "Комфортное жилье". Итого практически 18,5 тыс. км по сравнению с 12,6 тыс. в предыдущей пятилетке. Практически полуторакратный рост".