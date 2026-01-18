На зимнем фестивале купаний на реке Птичь вода покажется парным молоком, уверяют участники

Настоящий зимний фестиваль купаний проходит на реке Птичь. В Беларуси давно не было таких вот крепких морозов. Не спасают ни перчатки, ни горячий чай, ни теплая баня. На фестивале уже стартовали первые заплывы на 25 и 50 метров. Как отмечают сами участники, такой легкий минус никого не страшит.

Леонид Балаболов, директор РЦОП по воднолыжному спорту: "Действительно, надо просто проявить какое-то внутреннее мужество и внутреннюю закалку. Один раз попробовать. Поверьте, это того стоит. Те ощущения и тот заряд, который вы получите, окунувшись в прорубь, он просто вас вдохновит на следующий год. Поэтому ничего страшного нет. Поверьте, в сегодняшние морозы и в сегодняшнюю погоду вода вам покажется просто парное молоко".