На зимнем фестивале купаний на реке Птичь вода покажется парным молоком, уверяют участники
Настоящий зимний фестиваль купаний проходит на реке Птичь. В Беларуси давно не было таких вот крепких морозов. Не спасают ни перчатки, ни горячий чай, ни теплая баня. На фестивале уже стартовали первые заплывы на 25 и 50 метров. Как отмечают сами участники, такой легкий минус никого не страшит.
Леонид Балаболов, директор РЦОП по воднолыжному спорту: "Действительно, надо просто проявить какое-то внутреннее мужество и внутреннюю закалку. Один раз попробовать. Поверьте, это того стоит. Те ощущения и тот заряд, который вы получите, окунувшись в прорубь, он просто вас вдохновит на следующий год. Поэтому ничего страшного нет. Поверьте, в сегодняшние морозы и в сегодняшнюю погоду вода вам покажется просто парное молоко".
Республиканский центр олимпийской подготовки по воднолыжному спорту подготовил действительно настоящий праздник. Здесь можно покататься на коньках, прокатиться на тюбинге. Есть те, кто решился пробежать в такой мороз небольшую дистанцию. Так что праздник в самом разгаре. Вы еще успеете присоединиться.