Новый корпус открыли в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Світанак" в Пинском районе

Жизнь показала: через 40 лет после аварии на ЧАЭС пострадавшие территории живут, создаются семьи, рождаются дети, работают предприятия. Делается все для того, чтобы белорусы были здоровы.

Такое мнение высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова на церемонии открытия нового спального корпуса детского реабилитационно-оздоровительного центра "Світанак".

Центр круглый год принимает детей и подростков с территорий, пострадавших после аварии на ЧАЭС. Здесь не только оздоравливают, но и проводят социально-психологическую реабилитацию, обучение, организовывают досуг. Новый корпус рассчитан на 150 мест. На первом этаже находятся жилые блоки, буфет, медкабинеты, на втором и третьем - комнаты дневного пребывания и отдыха.

Также в рамках рабочей поездки в Пинский район Наталья Кочанова ознакомилась с работой предприятия "Парохонское" и обсудила перспективы развития аграрного сектора на Полесье. Хозяйству предстоит задавать стандарты для других в рамках госпрограммы "Развитие Припятского Полесья". К слову, опыт пинского предприятия Наталья Кочанова сама же взяла на вооружение, поскольку с недавнего времени по поручению Президента курирует одно из сельхозпредприятий Витебской области.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Это наш флагман, это хозяйство посещал глава государства. Здесь действительно есть хорошие результаты, здесь работают по-хозяйски. Я увидела, какие поля, какие зарплаты у людей, какие условия созданы для работы. Здесь есть чему поучиться. Самое главное - все должно быть свое. Есть корма - значит, будет накормлен скот, будет молоко и мясо. Развитие регионов - одно из стратегических направлений текущей пятилетки. Сегодня это архиважно".

Сейчас хозяйство специализируется на молочном и мясном скотоводстве. В планах - новое направление. Речь идет о строительстве комплекса по выращиванию форели.