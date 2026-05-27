Обновлен список стран с очагами инфекционных заболеваний

Обновлен список стран, в которых фиксируются очаги инфекционных заболеваний. Инфекции регистрировались в странах Африки, Азии, Европы. В частности, в Италии и Франции отмечены очаги лихорадки Чикунгунья. В перечне социально опасных инфекций - чума, лихорадки, в том числе и Эбола, а также оспа обезьян и холера.

"Обязательно надо проверить, как обстоят дела в стране вашего будущего пребывания. Какие есть эпидемиологические проблемы, какие могут быть риски заражения вирусами. Все это должно быть проверенным заранее, вполне возможно вам нужно будет сделать прививки, вакцины ввести и обязательно следить за своей безопасностью. Планируя путешествие, я всегда советую брать медицинскую страховку. При выезде заграницу обеспечьте себе цифровой иммунитет: вы должны быть всегда на связи с родственниками, бизнес-партнерами и т.д.", - рассказала руководитель туристического агентства Ольга Разумова-Жук.