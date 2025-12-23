3.72 BYN
Ольга Лазоркина назвала ключи к экономическому прорыву Беларуси в новой пятилетке
После послания Президента на Всебелорусском народном собрании эксперты анализируют механизмы, которые должны обеспечить экономический прорыв и устойчивое развитие страны в новой пятилетке. По мнению аналитика Белорусского института стратегических исследований Ольги Лазоркиной, ключом к успеху станут инструменты и платформа, заложенные в предыдущие годы, а также углубление интеграционных связей, особенно в научно-технологической сфере. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Сегодня мы говорим не только об устойчивом развитии, но и об экономическом прорыве. И важно понимать, что он никогда не совершается спонтанно. Нужно создать платформу и механизмы, инструменты, которые позволят его осуществить", - заявила аналитик. Она отметила, что отличительной чертой программы социально-экономического развития как раз и является создание такой основы: "Мы очень много поработали вот в эту пятилетку, особенно в два последних года, для того, чтобы можно было говорить о новом этапе. И он сегодня действительно обеспечен".
Особое значение придается научно-технологическому сотрудничеству на всех уровнях. "Сегодня все структуры - СНГ, Союзное государство, Евразийский экономический союз - идут по пути углубления научно-технологического сотрудничества", - подчеркнула Ольга Лазоркина. По ее мнению, принятие стратегий до 2030 и 2035 годов в рамках этих объединений позволит обеспечить "бесшовный" переход к новому этапу развития.
Прогноз о том, что 2025 год станет исторически значимым для Беларуси и ЕАЭС, по словам эксперта, подтверждается: "Как мне кажется, наш премьер-министр подтвердил это. Он сказал о рубиконе, который перешел Евразийский экономический союз. Потому что все то, что было наработано, действительно позволяет говорить о новом уровне". Завершение текущей стратегии развития ЕАЭС до 2025 года и разработка новой до 2030 года позволят максимально адаптировать сотрудничество к новым условиям.
Отдельно эксперт остановилась на уникальном характере союзничества Беларуси и России, которое вызывает восхищение у стран-соседей. "Это уникальный опыт сотрудничества, потому что на постсоветском пространстве такого опыта не найдешь. Да и в мире. Владимир Путин неоднократно подчеркивал особый характер отношений и те достижения, которые есть у нас. Я бы обратила внимание на один очень важный момент - мы по экономическому потенциалу очень разные. И это тоже является огромным преимуществом. Все хотят понять, как выстраивается модель среднего государства и великой державы, государства, у которого ограниченная ресурсная база и государства, у которого огромные запасы ресурсов. А мы как раз движемся в этом направлении", - подытожила Ольга Лазоркина.