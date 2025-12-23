Ольга Лазоркина назвала ключи к экономическому прорыву Беларуси в новой пятилетке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-xl-___webp_1920.webp 1920w

После послания Президента на Всебелорусском народном собрании эксперты анализируют механизмы, которые должны обеспечить экономический прорыв и устойчивое развитие страны в новой пятилетке. По мнению аналитика Белорусского института стратегических исследований Ольги Лазоркиной, ключом к успеху станут инструменты и платформа, заложенные в предыдущие годы, а также углубление интеграционных связей, особенно в научно-технологической сфере. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Сегодня мы говорим не только об устойчивом развитии, но и об экономическом прорыве. И важно понимать, что он никогда не совершается спонтанно. Нужно создать платформу и механизмы, инструменты, которые позволят его осуществить", - заявила аналитик. Она отметила, что отличительной чертой программы социально-экономического развития как раз и является создание такой основы: "Мы очень много поработали вот в эту пятилетку, особенно в два последних года, для того, чтобы можно было говорить о новом этапе. И он сегодня действительно обеспечен".

Особое значение придается научно-технологическому сотрудничеству на всех уровнях. "Сегодня все структуры - СНГ, Союзное государство, Евразийский экономический союз - идут по пути углубления научно-технологического сотрудничества", - подчеркнула Ольга Лазоркина. По ее мнению, принятие стратегий до 2030 и 2035 годов в рамках этих объединений позволит обеспечить "бесшовный" переход к новому этапу развития.

Прогноз о том, что 2025 год станет исторически значимым для Беларуси и ЕАЭС, по словам эксперта, подтверждается: "Как мне кажется, наш премьер-министр подтвердил это. Он сказал о рубиконе, который перешел Евразийский экономический союз. Потому что все то, что было наработано, действительно позволяет говорить о новом уровне". Завершение текущей стратегии развития ЕАЭС до 2025 года и разработка новой до 2030 года позволят максимально адаптировать сотрудничество к новым условиям.