"Они действуют в своих интересах" - эксперт Жестовская об атаке США на Венесуэлу
Автор:Редакция news.by
США никогда не променяют свои экономические ценности и возможности на дружбу и хорошие отношения с другими государствами.
Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:
"То, что произошло в Венесуэле, с точки зрения геополитики и экономики - это, безусловно, дополнительный фактор напряжения, но и вполне укладывающееся в логику американцев действие. То есть они, несмотря на то что пожимали нам руки и продолжают это делать, действуют все-таки в первую очередь в интересах самих себя. Никогда для них дружба или какие-то хорошие отношения не были важнее их экономических ценностей".