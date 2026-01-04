"Они действуют в своих интересах" - эксперт Жестовская об атаке США на Венесуэлу

"То, что произошло в Венесуэле, с точки зрения геополитики и экономики - это, безусловно, дополнительный фактор напряжения, но и вполне укладывающееся в логику американцев действие. То есть они, несмотря на то что пожимали нам руки и продолжают это делать, действуют все-таки в первую очередь в интересах самих себя. Никогда для них дружба или какие-то хорошие отношения не были важнее их экономических ценностей".