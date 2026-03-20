Орбан против Брюсселя - как парламентские выборы в Венгрии решают судьбу целостности ЕС

Парламентские выборы в Венгрии превратились в событие регионального масштаба. За ними следят не только в Европе, но и во всем мире. На кону - не просто победа той или иной партии, а будущее целостности Евросоюза, судьба украинского конфликта и ответ на вопрос: могут ли национальные интересы быть выше наднациональной бюрократии. Первый секретарь ЦК КПБ Сергей Сыранков проанализировал расклад сил, внешнее давление и ставки в этой электоральной битве в "Актуальном интервью".

В венгерской кампании сошлись две конкурирующие силы. С одной стороны - правящая партия "Фидес" во главе с действующим премьером Виктором Орбаном. С другой - оппозиционная партия "Тиса", которая не имеет мест в венгерском парламенте, но пользуется полной поддержкой Евросоюза. "Лидер "Тиса" Петер Мадьяр является действующим депутатом Европарламента. И здесь, почему внимание приковано к этой кампании? Потому что определяется не только судьба будущего Венгрии, но и судьба целостности Евросоюза и завершения украинского конфликта", - пояснил эксперт.

Орбан и его словацкий коллега Фицо сегодня остаются единственными политиками на уровне руководства стран ЕС, которые открыто заявляют, что национальные интересы своих народов они ставят выше амбициозных планов брюссельского руководства. "Орбан и Фицо категорически выступают против выделения военной помощи и блокируют финансовые транши в Украину. Они говорят о том, что конфликт необходимо как можно быстрее завершить путем переговоров, чтобы он не перерос в атомную войну и катастрофу. Орбан хочет оставить после себя живую, цветущую Европу, а не радиоактивный пепел", - подчеркнул Сергей Сыранков.

В предвыборную кампанию активно вмешивается Киев. Владимир Зеленский позволяет себе прямые угрозы в адрес Виктора Орбана, а отставные генералы заявляют, что знают адрес премьера и "карма его настигнет". "Просроченный Зеленский заигрался в политику. Это свидетельствует о его террористической политике геноцида собственного народа и попытках теми же методами бороться с политическими оппонентами внутри Евросоюза", - возмутился первый секретарь ЦК КПБ.

Политика Киева включает и экономический шантаж - перекрытие нефтепровода "Дружба", и угрозы физической расправы. "Чтобы действующий лидер государства использовал такую лексику, прямые угрозы - это вообще невозможно вообразить. Но больше всего в этой ситуации меня возмущает позиция руководства Евросоюза. Урсула фон дер Ляйен просто разводит руками и никак не может повлиять на взбалмошные козни оторвавшегося от берега украинского политика", - констатировал Сергей Сыранков.

С другой стороны, в кампанию активно вовлечены и Соединенные Штаты. Представители Белого дома открыто заявляют, что поддерживают Орбана, он - лучший друг Дональда Трампа, и за ним будут стоять даже при финансовых проблемах. Но эксперт видит здесь не личную симпатию, а расчет. "Белый дом заинтересован не столько в победе Виктора Орбана, сколько в продолжении внутренней конфронтации внутри самого Евросоюза. Он будет делать все, чтобы появлялись новые камни преткновения. Евросоюз сегодня трещит по швам, и агрессивная мировая политика Трампа в этом заинтересована", - пояснил Сергей Сыранков. Потому идет такой накат на Орбана и Фицо со стороны Европы, так как они единственные и первые европолитики, поставившие интересы своего народа выше интересов европейского капитала.