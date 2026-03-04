3.74 BYN
Орден Матери вручили 26 многодетным минчанкам
Быть мамой - самая благородная миссия женщины. В Беларуси по доброй традиции накануне весеннего женского праздника многодетным матерям вручают ордена.
В 2026 году высокой награды удостоены 26 жительниц Минска. Это женщины, которые воспитывают пятерых и более детей, ведут семейный быт, строят карьеру, реализуются в творчестве. Все они - пример для подражания.
4 марта заботливым мамам награды вручил мэр Минска.
Высокая награда
В зале собрались женщины самых разных профессий: педагоги, медики, работницы промышленных предприятий, домохозяйки. Их объединяет одно - большой дом, в котором звучат детские голоса, и жизнь, полная забот. Двадцать шесть женщин, каждая из которых воспитала пятерых и более детей, получили из рук председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева заслуженную награду - орден Матери. Рядом с ними сегодня их главная поддержка - семья.
Более 200 белорусок удостоены в 2026 году ордена Матери. В столице же почетную награду имеют более 1100 женщин.
Охрана материнства и детства - приоритет Беларуси. Для родителей предусмотрены различные виды государственной поддержки. Но главная награда и источник вдохновения, безусловно, дети.