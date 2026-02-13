Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Осторожно: сосульки! В Минске коммунальщики в усиленном режиме очищают крыши

Туман, гололедица, днем местами по северу налипание мокрого снега - синоптики Беларуси предупреждают о неблагоприятных явлениях.

В такую погоду с крыш сходит снег и падают сосульки, поэтому следует осторожнее выходить на улицу из подъезда, не находиться под свесами крыш, балконов и окон.

Коммунальные службы Минска работают в усиленном режиме. Специальные бригады очищают крыши, карнизы и водостоки.

Ежедневно задействовано более 15 единиц спецтехники и 100 специалистов. В ЖКХ призывают автовладельцев не парковать машины вблизи фасадов зданий, чтобы не мешать их работе.

Разделы:

ОбществоМинск

Теги:

снег