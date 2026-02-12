От инициатив до проектов: Молодежный совет при Совете Республики проводит отчетное заседание

От законодательных инициатив до проектов по повышению финансовой грамотности населения. Молодежный совет при Совете Республики проводит отчетное заседание с участием спикера верхней палаты белорусского парламента. На рассмотрении молодых парламентариев около двух десятков инициатив.

12 февраля в Совете Республики - День молодежной политики. Музей Совета Республики очень много гостей за всю свою историю повидал. Молодежь - самая любимая целевая аудитория. Заседание проходит впервые в этом году, в 2025-м ребята прощупывали новые форматы. Это и тема здравоохранения, и демографической безопасности, и даже законодательные инициативы.

Работа над законодательными инициативами - это не просто теория, а конкретика. И здесь сегодня расскажут о судьбе предложений, которые Совет направил в Палату представителей. Среди них есть беспрецедентная мера поддержки молодых матерей. И, кстати, тоже о системности… Сегодня переизбирают глав двух ключевых комиссий социально-информационной политики.

Это дает сигнал о том, что есть система ротации. Мы говорим о конкурентной среде у молодых парламентариев, что тоже очень хорошо. Но есть сегодня и праздничные моменты в Совете Республики. Сегодня будут награждать победительницу международной олимпиады. Она получит награду от Натальи Качановой.

Наша студентка юридического факультета на олимпиаде по международным избирательным системам обошла более трех тысяч участников и стала лучшей.