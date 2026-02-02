Перелеты польских чиновников обходятся стране в 2 млн евро в год

Жизнь польских чиновников на широкую ногу стоит налогоплательщикам все дороже. В 2025 году перелеты парламентариев обошлись государству почти в 2 млрд евро, что заметно больше, чем годом ранее. В 2024 году эта цифра была почти на 500 тыс. скромнее.

Динамику публикуют польские СМИ на основании цифр, полученных из канцелярии Сейма. В статистическом анализе указано: летали с комфортом более 270 политиков - от лидеров партий до малоизвестных чиновников.