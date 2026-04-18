Перцов на субботнике: У нас каждый памятник всегда находится в надлежащем, ухоженном состоянии
Коллектив Администрации Президента во главе с первым заместителем главы Администрации Президента Владимиром Перцовым во время республиканского субботника наводит порядок в мемориальном комплексе "Литавец" в Дзержинском районе и высаживает липы.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Я считаю, что это историческая справедливость - приезжать нам сюда хотя бы раз в год, чтобы наводить порядок, высаживать деревья. Тем более что здесь недавно был пожар, до этого ураганный ветер внес определенную сумятицу. Все это надо исправлять, за этим надо ухаживать. И многие туристы, приезжающие в нашу страну в том числе из европейских стран по безвизу, отмечают, что у нас каждый памятник, каждый обелиск, каждое место захоронения всегда находится в надлежащем ухоженном состоянии".
В Республиканском субботнике приняли участие около 2,3 млн человек, собрано более 18 млн рублей.