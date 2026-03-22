Перцов рассказал, почему важно помнить трагедию Хатыни
Символ вечной памяти и неутихающей боли. 22 марта Беларусь вспоминает жертв трагедии в Хатыни.
83 года назад в небольшую деревню в логойских лесах пришли каратели из 118-го украинского полицейского батальона и украинской роты батальона СС Дирлевангера. Вооруженные до зубов палачи расправлялись с мирным безоружным населением.
Они заживо сожгли 149 человек, 75 из которых - дети. Сегодня Хатынь - символ всех сожженных населенных пунктов Беларуси. Наш народ фактически уничтожался фашистами, карателями и их пособниками.
В мемориальном комплексе "Хатынь" проходит акция памяти "Приди и поклонись".
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Такие мемориальные комплексы, как Хатынь, являются святыми для каждого белоруса. Они хранят память о многочисленных жертвах нашего народа. И сегодня белорусский народ пришел в это святое место, чтобы почтить память безвинных жертв Хатыни и тысяч жителей других поселков и деревень, которые постигла эта страшная участь".
"Как только мы начинаем забывать эти факты или пытаемся перевернуть страницу, не обращая внимания на трагедии, произошедшие на нашей земле в годы Великой Отечественной войны с жителями таких деревень, как Хатынь, сразу начинает формироваться и распространяться альтернативная лживая история, в первую очередь она направлена на молодое поколение", - сказал Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси.