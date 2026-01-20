3.72 BYN
Петруцкая: Мероприятиями акции "Наши дети" были охвачены 1,1 млн ребят
Автор:Катерина Стреха
Республиканская акция "Наши дети" уже давно стала частью белорусской культуры, и ее результаты - счастливые, горящие глаза детей. В "Актуальном интервью" замминистра образования Беларуси Екатерина Петруцкая назвала цифру, сколько ребят было охвачено акцией в 2026 году.
Гость интервью отметила, что акция в 2026 году прошла как никогда масштабно и показала единство белорусского общества в том, чтобы сделать каждого ребенка счастливым и чтобы он смог получить новогодний подарок.
Было проведено 33 тыс. различного рода мероприятий - районного, городского, республиканского масштаба. Были охвачены мероприятиями акции 1,1 млн детей.
"Подарков было передано на сумму более 10 млн белорусских рублей, сюда же входило и закупленное оборудование деткам, которые сегодня нуждаются в нашей помощи и внимании", - рассказала Екатерина Петруцкая.