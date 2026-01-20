Петруцкая: Мероприятиями акции "Наши дети" были охвачены 1,1 млн ребят

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c63b37-0fbe-4834-b0a7-372e5a22a900/conversions/f0b0d911-c951-400e-bae4-25a0f83d47b9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c63b37-0fbe-4834-b0a7-372e5a22a900/conversions/f0b0d911-c951-400e-bae4-25a0f83d47b9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c63b37-0fbe-4834-b0a7-372e5a22a900/conversions/f0b0d911-c951-400e-bae4-25a0f83d47b9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c63b37-0fbe-4834-b0a7-372e5a22a900/conversions/f0b0d911-c951-400e-bae4-25a0f83d47b9-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Республиканская акция "Наши дети" уже давно стала частью белорусской культуры, и ее результаты - счастливые, горящие глаза детей. В "Актуальном интервью" замминистра образования Беларуси Екатерина Петруцкая назвала цифру, сколько ребят было охвачено акцией в 2026 году.

Гость интервью отметила, что акция в 2026 году прошла как никогда масштабно и показала единство белорусского общества в том, чтобы сделать каждого ребенка счастливым и чтобы он смог получить новогодний подарок.

Было проведено 33 тыс. различного рода мероприятий - районного, городского, республиканского масштаба. Были охвачены мероприятиями акции 1,1 млн детей. Екатерина Петруцкая