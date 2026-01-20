Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Петруцкая: Мероприятиями акции "Наши дети" были охвачены 1,1 млн ребят

Республиканская акция "Наши дети"
Фото: sb.by

Республиканская акция "Наши дети" уже давно стала частью белорусской культуры, и ее результаты - счастливые, горящие глаза детей. В "Актуальном интервью" замминистра образования Беларуси Екатерина Петруцкая назвала цифру, сколько ребят было охвачено акцией в 2026 году.

Гость интервью отметила, что акция в 2026 году прошла как никогда масштабно и показала единство белорусского общества в том, чтобы сделать каждого ребенка счастливым и чтобы он смог получить новогодний подарок.

Было проведено 33 тыс. различного рода мероприятий - районного, городского, республиканского масштаба. Были охвачены мероприятиями акции 1,1 млн детей.
Екатерина Петруцкая

"Подарков было передано на сумму более 10 млн белорусских рублей, сюда же входило и закупленное оборудование деткам, которые сегодня нуждаются в нашей помощи и внимании", - рассказала Екатерина Петруцкая.

