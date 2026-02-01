Пиковая нагрузка на уровне 7,3 тыс. МВт/ч: как "полувоенная организация" энергетиков работает зимой

Белорусские энергетики работают в усиленном режиме из-за сильных морозов, но ситуация в энергосистеме страны остается стабильной. Об этом заявил заместитель министра энергетики Республики Беларусь Сергей Адаменко в "Актуальном интервью", подчеркнув высокий уровень готовности отрасли к неблагоприятным погодным условиям.

"Энергетики всегда находятся в усиленном режиме работы. Как нас называют, полувоенная организация. У нас дежурный персонал всегда готов. В ситуациях, когда прогнозируются серьезные неблагоприятные погодные условия, этот персонал удваивается, утраивается по количеству, он круглые сутки в готовности выехать на объект", - отметил замминистра.

По его словам, сейчас в стране все спокойно, происходят только штатные отключения, с которыми энергетики справляются без проблем. "В настоящий момент в стране ситуация стабильная, спокойная. Есть штатные отключения, которые, в принципе, происходят у нас ежедневно, и, в общем-то, мы с ними справляемся спокойно. Конечно, погода преподносит нам сюрпризы, это уже не первый раз. Мы за много лет уже привыкли работать на опережение и делаем это успешно. Мы заблаговременно мобилизуем людей, проверяем технику, готовим автономные источники электроэнергии - мы готовы во всеоружии", - подчеркнул Сергей Адаменко.

Для оперативного реагирования сформировано более 670 бригад, свыше 200 - мобильные, готовые выехать в любую точку республики. "Готово около 700 единиц техники, они оборудованы специальными устройствами, которые помогают работать в сложных погодных условиях", - рассказал замминистра.

Конечно же, мы стремимся к тому, чтобы за 4-5 часов вернуть электричество. Максимальный срок - сутки, но такое встречается крайне редко. Сергей Адаменко

Для резервного энергоснабжения задействованы сотни автономных источников. У энергетиков около 300 дизельных электростанций разной мощности, включая маломощные бензиновые, которые можно подключать к отдельным домам. Помощь оказывают газовики, ЖКХ и МЧС. "Сегодня задействованы дизельные электростанции не только энергетиков. Об их количестве можно говорить неоднозначно. У энергетиков около 300 различной мощности дизельных электростанций. Есть маломощные бензиновые электростанции, которые мы можем подключать, в принципе, к каждому жилому дому, если это необходимо, если имеется отопление, горячее водоснабжение, работающие от электричества. Нам помогают газовики, помогает система ЖКХ, МЧС, поэтому тут значительное количество (автономных установок - прим. ред.). Точную цифру я не назову, но думаю, что до тысячи по всей стране", - сказал Сергей Адаменко.