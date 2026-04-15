"По факту оно не работает" - политолог Мендкович о перемирии между США и Ираном

Эксперты высказывают мнение, что перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):

"Я сильно сомневаюсь, что даже в таком половинчатом режиме перемирие продержится две недели, потому что уже сейчас мы видим, что обе стороны заявляют о жесткой блокаде пролива, причем взаимной, что создает достаточно серьезные риски дальнейшей эскалации. Более того, мы помним, что буквально накануне производились анонимные удары по инфраструктуре сторон конфликта. Поэтому я считаю, что по сути соглашение о прекращении огня является лишь частичным. По факту оно не работает и, скорее всего, оно будет официально расторгнуто до истечения двухнедельного срока".

