3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
Почему Украина заблокировала нефтепровод "Дружба" и как это связано с выборами в Венгрии
12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, которые уже называют полем битвы глобалистов и трампистов. Действующий премьер Виктор Орбан столкнулся с серьезным вызовом в лице Петера Мадьяра - бывшего соратника, выдвинутого оппозиционной партией "Тиса". Но главные баталии разворачиваются не столько внутри страны, сколько вокруг нее. Гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев прокомментировал попытки внешнего вмешательства, роль России и значение энергетического вопроса в "Актуальном интервью".
Ситуация, когда против действующей власти выдвигают недавнего союзника, - классический прием. "Мадьяр, кстати, бывший соратник Орбана. Это классическая схема. Помните, а как возник Ющенко? Его же тоже выдернули из окружения Кучмы. Это обычная схема, и кто говорил о смерти методички - нет, она не умерла", - констатировал Андрей Кривошеев.
Параллельно разворачивается информационная кампания с прицелом на дискредитацию Орбана через "российский след". Мадьяр уже заявляет, что Россия якобы подготовила на него компромат и пытается влиять на выборы.
Гендиректор агентства "Минск-Новости"признает, что Россия поддерживает национальную Венгрию и лично Орбана. Последний яркий жест - освобождение двух венгров, насильственно мобилизованных в украинскую армию и сдавшихся в плен. "Показывает, что да, безусловно, Россия влияет на выборы в Венгрии. Но делает это аккуратно", - отметил Андрей Кривошеев.
На этом фоне контрастно выглядят действия европейских структур и Киева. "Зеленский напрямую влияет на выборы, угрожает, позволяет себе угрожать руководителю государства - члена НАТО, оскорблять его напрямую. Причем угрожать расправой, смертью", - возмутился Кривошеев.
Такое поведение вынудило даже венгерскую оппозицию дистанцироваться от радикальных заявлений, чтобы не потерять поддержку внутри страны. Отдельные евродепутаты и министры также осудили выходки Зеленского, заявив, что он "перешел все границы". "Это говорит о том, что Евросоюз внутри расколот. Это говорит о том, что на апрельских выборах еще не все решено. Победить может и одна, и вторая сторона. Но более вероятен, к сожалению, нечистый сценарий - бархатный переворот, мятеж, вне зависимости от того, кто победит. Либо попытки силовой защиты выбора венгерского народа", - спрогнозировал гендиректор агентства "Минск-Новости".
Энергетический фактор остается ключевым. Венгрия открыто заявляет, что покупает энергоносители у России, потому что это важно для сохранения страны. "Потому что венгерская экономика не потянет увеличение цен на нефть и газ в два, а то и больше раза. Для Венгрии, как и для Словакии, безусловно, важны российские поставки энергоносителей, и они последовательно отстаивают свою политику", - пояснил Андрей Кривошеев. При этом Украина продолжает саботировать поставки по нефтепроводу "Дружба". Будапешт пытается найти альтернативные маршруты - через Грецию и Хорватию, но они дороже и сложнее.
У венгерского правительства появился и дополнительный аргумент. Из-за эскалации на Ближнем Востоке цены на нефть взлетели. США разрешили Индии и ряду других стран покупать российские энергоносители, Британия странным образом вывела российский сжиженный газ из-под санкций. "Спутниковые снимки, которые предоставило венгерское правительство, показывают, что трубопровод не поврежден. Решение блокировать поставки нефти в Венгрию со стороны киевского режима - это в чистом виде вмешательство в политику и попытка свалить венгерское правительство еще до выборов", - резюмировал Андрей Кривошеев.