Почему Украина заблокировала нефтепровод "Дружба" и как это связано с выборами в Венгрии

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86282e9c-b45f-44b0-a274-627af37bbcf3/conversions/9eabbe8f-f7f5-4a2e-887d-cf78df5ac8c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86282e9c-b45f-44b0-a274-627af37bbcf3/conversions/9eabbe8f-f7f5-4a2e-887d-cf78df5ac8c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86282e9c-b45f-44b0-a274-627af37bbcf3/conversions/9eabbe8f-f7f5-4a2e-887d-cf78df5ac8c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86282e9c-b45f-44b0-a274-627af37bbcf3/conversions/9eabbe8f-f7f5-4a2e-887d-cf78df5ac8c2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, которые уже называют полем битвы глобалистов и трампистов. Действующий премьер Виктор Орбан столкнулся с серьезным вызовом в лице Петера Мадьяра - бывшего соратника, выдвинутого оппозиционной партией "Тиса". Но главные баталии разворачиваются не столько внутри страны, сколько вокруг нее. Гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев прокомментировал попытки внешнего вмешательства, роль России и значение энергетического вопроса в "Актуальном интервью".

Ситуация, когда против действующей власти выдвигают недавнего союзника, - классический прием. "Мадьяр, кстати, бывший соратник Орбана. Это классическая схема. Помните, а как возник Ющенко? Его же тоже выдернули из окружения Кучмы. Это обычная схема, и кто говорил о смерти методички - нет, она не умерла", - констатировал Андрей Кривошеев.

Параллельно разворачивается информационная кампания с прицелом на дискредитацию Орбана через "российский след". Мадьяр уже заявляет, что Россия якобы подготовила на него компромат и пытается влиять на выборы.

Гендиректор агентства "Минск-Новости"признает, что Россия поддерживает национальную Венгрию и лично Орбана. Последний яркий жест - освобождение двух венгров, насильственно мобилизованных в украинскую армию и сдавшихся в плен. "Показывает, что да, безусловно, Россия влияет на выборы в Венгрии. Но делает это аккуратно", - отметил Андрей Кривошеев.

На этом фоне контрастно выглядят действия европейских структур и Киева. "Зеленский напрямую влияет на выборы, угрожает, позволяет себе угрожать руководителю государства - члена НАТО, оскорблять его напрямую. Причем угрожать расправой, смертью", - возмутился Кривошеев.

Такое поведение вынудило даже венгерскую оппозицию дистанцироваться от радикальных заявлений, чтобы не потерять поддержку внутри страны. Отдельные евродепутаты и министры также осудили выходки Зеленского, заявив, что он "перешел все границы". "Это говорит о том, что Евросоюз внутри расколот. Это говорит о том, что на апрельских выборах еще не все решено. Победить может и одна, и вторая сторона. Но более вероятен, к сожалению, нечистый сценарий - бархатный переворот, мятеж, вне зависимости от того, кто победит. Либо попытки силовой защиты выбора венгерского народа", - спрогнозировал гендиректор агентства "Минск-Новости".

Энергетический фактор остается ключевым. Венгрия открыто заявляет, что покупает энергоносители у России, потому что это важно для сохранения страны. "Потому что венгерская экономика не потянет увеличение цен на нефть и газ в два, а то и больше раза. Для Венгрии, как и для Словакии, безусловно, важны российские поставки энергоносителей, и они последовательно отстаивают свою политику", - пояснил Андрей Кривошеев. При этом Украина продолжает саботировать поставки по нефтепроводу "Дружба". Будапешт пытается найти альтернативные маршруты - через Грецию и Хорватию, но они дороже и сложнее.