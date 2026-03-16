Эстонские, латвийские и литовские службы безопасности опубликовали доклады, где подчеркивают неубывающую симпатию населения к Беларуси и России. То, что местные все чаще выбирают вместо западных ценностей, те, что культивируются у нас. И это большая головная боль для властей.

Вы могли бы себе представить лет 20 назад такую картину: мужик из Англии бросает капиталистический рай и переезжает в глухую белорусскую деревню. В 90-е это звучало бы как анекдот. А сегодня, оказывается, суровая реальность, от которой у латвийских спецслужб начинается нервный тик. Впрочем, не только у них.

В истерике находятся все власти Литвы, Латвии и Эстонии. Их спецслужбы дружно выпустили доклады с тревожным выводом: "Симпатия к Беларуси и России не убывает!" В Литве главная угроза - "информационное давление" из Беларуси. Мол, мы показываем, что электричество не роскошь, отопление не требует кредита, и цены доступные. Тысячи латвийцев регулярно ездят к нам за продуктами, лекарствами, топливом, санаториями. Власти в шоке: ни пропаганда, ни угрозы не помогают. Хотят полностью запретить поездки! Выпускают предупреждения о "вербовке", давят на турфирмы. А люди все равно едут.

Белорусский порядок против западных "ценностей"

Мартинс Кипстс, коренной латыш, однако прожил 15 лет в английском Бостоне. Дышал британской демократией, ел овсянку, платил налоги. И что в итоге? В итоге он собрал манатки и рванул в белорусскую глубинку, где, по его словам, "по факту ничего нет". Но для него там оказалось все. А именно: душевное спокойствие, свобода, тишина и... школа, куда его сына, не говорящего по-русски, взяли без тестов и бесплатно учат.

Мартинс Кипстс, коренной латыш, однако прожил 15 лет в английском Бостоне

Теперь разводит Мартинс Кипстс кур, уток, гусей. И клянется: в Англии он обо всем этом мог только мечтать. Работа на земле тяжелая? Да. Но душевное спокойствие - бесценно. Кто бы мог подумать, что латыш из Англии в белорусской деревне счастливее, чем в Лондоне! Какая ирония: человек бежит из центра мира не в Париж, не в Берлин, а в "страну-изгоя". Мартинс - не одинокий партизан. Едут те, от кого меньше всего ждешь - немцы.

В Бешенковичском районе, в деревнях с названиями Заручевье и Клещино, уже поселились граждане Германии. Людвиг и Аурилио. Они говорят: "В Германии все направлено на уничтожение духа Шиллера. Мы не хотим, чтобы дети выбирали себе пол и жили с родителем номер один". Или француз Борис Буаняр. У него под Парижем был дом, а он переехал в Чашникский район. Готовит улиток, слушает винил, но главное - удивляется: в минском метро чисто, как в банке. Для нас это норма, а для француза - откровение. Европа, прием! Ваши граждане едут в Беларусь не за длинным рублем, а за тем, что вы у них отобрали: за нормальными человеческими отношениями, за тишиной и за безопасностью.

Поездка в Беларусь из стран ЕС ломает шаблон пропаганды

Эдикас Ягелавичус, председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства"

Эдикас Ягелавичус, председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства":

"С 2022 года Беларусь посетило больше 600 тыс. литовцев, латышей и граждан других стран. Получается, что Республика Беларусь выиграла информационную войну, потому что в Литве пишут про Беларусь, что там ходят медведи по улицам с бутылкой водки в руке. И люди живут в землянках каких-то, понимаете. Думали раньше люди, что тут магазинов нет нормальных, хороших, европейских, таких, как в их представлении, где выбор разных продуктов есть большой. И, одним словом, все в таком духе. И когда они приезжают в Республику Беларусь, видят, что тут люди живут ничем не хуже, чем живут они, а даже в некоторых местах и лучше. Тут ломается шаблон, понимаете?"

Прибалтика строит железный занавес из страха

Если говорить про Прибалтику, то она словно худшая версия позднего СССР. В Риге вообще цирк: вдруг стало ловиться белорусское радио на частоте 107,7. Советник министра культуры утверждает: "Это угроза нашему информационному пространству!" Решили глушить. Прямо как в Советском Союзе: запреты, глушилки, борьба с "вражескими голосами". Депутат Эдмунд Зивтиньш ехидно: "Закрыли русское радио - и теперь латыши слушают белорусское". В XXI веке, когда интернет правит миром, они собираются глушить сигнал! Они готовы потратить деньги налогоплательщиков, чтобы поставить глушилки против "голоса" из Минска.



Вспоминается восточная мудрость: всякая вещь, достигнув своего предела, превращается в свою противоположность. Прибалтика боролась с "совком", с "тоталитаризмом", была против железного занавеса - и сама превратилась в мини-совок с цензурой и паранойей. Теперь они закрывают границы, глушат радиостанции, преследуют людей за мысли. Власти Латвии не хотят, чтобы их граждане ездили в Беларусь.

Сначала давили на турфирмы, теперь обсуждается полный запрет таких поездок. Зачем все это? Потому что когда их граждане приезжают к нам и видят все своими глазами, то когнитивный диссонанс случается в полный рост. Не в пользу прибалтийских властей. Они видят не ГУЛАГ, а работающую промышленность, доступные продукты и топливо, спокойствие на улицах и... отсутствие русофобии как национальной идеи. Все то, что хотели бы видеть у себя дома. Спецслужбы сами признают: пророссийские настроения растут, несмотря на репрессии.