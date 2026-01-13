3.70 BYN
Подарки от Белорусского хоккейного сообщества вручили воспитанникам Ивенецкого дома-интерната
Белорусское хоккейное сообщество присоединяется к новогодней республиканской акции "Наши дети".
13 января руководитель профильной федерации Александр Богданович, генеральный директор минского "Динамо" Артем Каркоцкий и хоккеисты клуба посетили Ивенецкий дом-интернат для детей инвалидов с особенностями физического развития. По инициативе сенатора Дмитрия Баскова в рамках кампании хоккеисты навещают учреждение уже более десяти лет.
Абсолютно каждый ребенок получил подарок, а интернату вручили сертификат на медицинское оборудование. Такое внимание, тем более в волшебные праздничные дни, очень важно для ребят. Сами воспитанники также подготовили яркий концерт и памятные сувениры для гостей.
Юбилейная, 30-я по счету благотворительная кампания "Наши дети" завершится уже завтра. Но нет сомнений, что ребята запомнят то внимание и заботу, которые подарила им эта добрая традиция.