Подарки от Белорусского хоккейного сообщества вручили воспитанникам Ивенецкого дома-интерната

Белорусское хоккейное сообщество присоединяется к новогодней республиканской акции "Наши дети".

13 января руководитель профильной федерации Александр Богданович, генеральный директор минского "Динамо" Артем Каркоцкий и хоккеисты клуба посетили Ивенецкий дом-интернат для детей инвалидов с особенностями физического развития. По инициативе сенатора Дмитрия Баскова в рамках кампании хоккеисты навещают учреждение уже более десяти лет.

Абсолютно каждый ребенок получил подарок, а интернату вручили сертификат на медицинское оборудование. Такое внимание, тем более в волшебные праздничные дни, очень важно для ребят. Сами воспитанники также подготовили яркий концерт и памятные сувениры для гостей.