Политолог Мендкович: Быстрой победы США над Ираном не будет

"Вполне вероятна серия достаточно мощных и заметных ударов, возможно, превосходящих по уровню то, что было в 2024 году. Но важно понимать, что США сейчас не готовы к наземной операции на территории Ирана, во всяком случае, пока не обеспечат доминирование своей авиации в воздухе и не гарантируют себе защиту от больших военных потерь. Важно понимать, что Иран это не Ирак. У них достаточно мощное ПВО, в том числе развивавшееся при поддержке военно-промышленного комплекса России. И Иран может вполне эффективно давать отпор США и Израилю. Что мы, собственно говоря, и видели на примере предыдущих атак этих двух государств против независимого Ирана".