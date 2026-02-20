3.73 BYN
Политолог Жестовская уверена: в Иране невозможен венесуэльский сценарий
На фоне резких заявлений Вашингтона и обсуждений возможных ударов по Ирану эксперты все чаще говорят не о демонстрации силы, а об элементе информационного давления.
Публичные анонсы силовых сценариев могут быть частью политико-психологической стратегии, направленной на сдерживание и провоцирование реакции Тегерана.
Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:
"Мне кажется, тут будет скорее такая "партизанская война", но точно ждать, что так же, как с Венесуэлой, у них все это прокатит, и особой никакой рефлексии встречной они не увидят, я бы не стала. Последствия будут очень серьезными. Я думаю, что оценивая эти серьезные последствия, Соединенные Штаты сейчас афишируют удары, называют какие-то даты, все это делают в публичной плоскости. Серьезные военные операции не готовятся в публичном поле, они делаются максимально тихо для того, чтобы оппонент не успел к ним подготовиться либо сработать на перехват".
Политолог уверен, что провокация - это в первую очередь информационная кампания. Она вызвана реальной оценкой со стороны Штатов опасности и угроз, которые для них несет открытый конфликт с Ираном и с исламским миром.