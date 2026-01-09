Повышенная готовность и мониторинг: энергетики проводят восстановительные работы в сложных условиях

В сложных условиях метели и снегопада проходит работа аварийно-восстановительных бригад. В результате непогоды произошли обрывы линий электропередачи в населенных пунктах Витебской, Могилевской и Гомельской областей.

Энергетики Беларуси работают в круглосуточном режиме для восстановления энергоснабжения. В энергоснабжающих организациях введен режим повышенной готовности.

Энергетики ведут постоянный мониторинг ситуации. Для оперативного восстановления энергоснабжения мобилизованы все необходимые силы и средства: 18 аварийно-восстановительных бригад и 19 единиц спецтехники. Энергоснабжающие организации во взаимодействии со службами МЧС, местными органами власти ведут непрерывный мониторинг метеорологической обстановки.

Денис Ковалев, заместитель гендиректора ГПО "Белэнерго": "На протяжении последних нескольких суток энергосистема получала соответствующее предупреждение от служб Министерства по чрезвычайным ситуациям, от Гидрометеоцентра. Прогнозируем ухудшение погодных условий, которые выражались в усилении ветра до 24 м/с, сильных снегопадах, метелях. Все бригады были оснащены необходимой спецтехникой. Это спецтехника проходимая с учетом погодных условий. Также, понимая, что сложная обстановка на дорогах, мы заблаговременно приняли решение о передислокации части аварийно-восстановительных бригад из других энергоснабжающих организаций".