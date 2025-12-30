Представители Госкомвоенпрома поздравили детей из СПЦ Заводского района Минска

Новогодние праздники - время чудес и исполнения желаний. В стране продолжается масштабная республиканская добрая акция "Наши дети".

Представители Госкомвоенпрома посетили Социально-педагогический центр с приютом Заводского района столицы. Здесь заботятся о детях, оказавшихся в социально-опасном положении или нуждающиеся в защите государства.

Воспитанники устроили концерт для гостей. Кроме сладких подарков, центру вручили сертификат на 10 тыс. рублей, а ребятам - сувениры от Минского завода колесных тягачей.