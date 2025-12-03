"Эта схема участия прибалтийских руководителей, их представителей в схеме коррупционной изначально была еще до госпереворота. Я помню то время, когда был министром экономики бывший литовский гражданин Абромавичус, он потом получил гражданство, так сказать, Украины. Воровство было немереное, в том числе он выполнял все решения Международного валютного фонда. Не украинского парламента, а Международного валютного фонда. Потом его перебросили как крупного специалиста генеральным директором Укроборонпрома. Тоже там, знаете, заработал по полной программе. Поэтому в данном случае тема участия прибалтийских руководителей через посредников в коррупционных скандалах и получении своей доли не новая. Я смотрю по поведению, они ведут себя, знаете, как одна ОПГ, организованная преступная группа, и действуют не в соответствии с законами своих стран, Европейского союза, а по понятиям: надо спасать Володю Зеленского, он сколько нам дал, что мы должны ему быть благодарны".