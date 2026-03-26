Республиканский проект "Минск - молодежная столица" стартует 26 марта
В 2026 году Минск стал молодежной столицей Беларуси. 26 марта официальная церемония даст старт республиканскому марафону.
Накануне прошла презентация главных символов. Талисманом молодежной столицы 2026 стал ежик "Минчонок". Визуальный стиль и цветовую гамму разработали молодые жители Минска.
Молодежная столица - это не просто почетный статус, а год возможностей для реализации инициатив и проектов.
Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
"Минчонок" - отсылка к нашему городу-герою Минск. Буква "М" - символ точки маршрута. У нас запланировано большое количество не только диалоговых площадок и различных форматов для встреч и бесед, но также это будут деловые формы, где можно определить свой трек развития".
В дни открытия проект "Минск - молодежная столица" соберет более 300 участников из всех регионов Беларуси. В афише мастер-классы, диалоговые площадки, презентации проектов и экскурсии. Мероприятия стартуют в Доме молодежи.