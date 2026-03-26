Республиканский проект "Минск - молодежная столица" стартует 26 марта

В 2026 году Минск стал молодежной столицей Беларуси. 26 марта официальная церемония даст старт республиканскому марафону.

Накануне прошла презентация главных символов. Талисманом молодежной столицы 2026 стал ежик "Минчонок". Визуальный стиль и цветовую гамму разработали молодые жители Минска.

Молодежная столица - это не просто почетный статус, а год возможностей для реализации инициатив и проектов.

Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

"Минчонок" - отсылка к нашему городу-герою Минск. Буква "М" - символ точки маршрута. У нас запланировано большое количество не только диалоговых площадок и различных форматов для встреч и бесед, но также это будут деловые формы, где можно определить свой трек развития".