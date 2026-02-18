С 1 марта в детских садах Беларуси появятся группы для малышей до 2 лет

В детский сад в первый год жизни. В Беларуси расширяют доступ к дошкольному образованию. С 1 марта группы для детей до 2 лет появятся в каждом районе страны.

Сегодня большинство садов ориентированы на прием детей старшего возраста. Это связано с продолжительностью отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. Однако все больше родителей планируют возвращение к работе раньше. И система дошкольного образования активно перестраивается под этот запрос.

Альбина Давидович, замначальника главного управления - начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

"По оперативным данным, которые мы имеем на сегодняшний момент, уже в конце февраля - начале марта около 115 новых групп для таких деток откроются в детских садах нашей страны. Мы ожидаем, что где-то около 1 тыс. малышей поступят в этот период. Определение в детские сады у нас идет круглогодично, поэтому с учетом данных постановки на учет, которые мы имеем (где мама заявляет определенное время, возраст, когда они хотят прийти в детский сад), в каждом районе будет просчитана эта потребность. Группы будут открываться и в августе, и к началу учебного года".

Законодательство позволяет принимать малышей до 2 лет в детские сады. Для этого могут создаваться группы первого года жизни и от одного до двух лет. Также предусмотрены разновозрастные группы: для детей от 1 года до 7 лет. При наличии заявок от родителей учреждения смогут открывать специализированные группы либо предоставлять места в уже действующих разновозрастных форматах.