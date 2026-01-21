С начала 2026 года в Минской области произошло более 150 пожаров

Сильные морозы - причина топить печи на максимум, но делать это нужно по правилам и максимально осторожно.

Инспекторы МЧС регулярно выходят в рейды по частному сектору и проводят профилактические беседы с населением. Под особым контролем - пенсионеры, многодетные семьи и одиноко проживающие люди. Проверяют исправность пожарных извещателей и целостность печей.