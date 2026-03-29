С наступлением весны МЧС Беларуси напоминает об осторожном обращении с огнем

С наступлением весны МЧС напоминает об осторожном обращении с огнем. 28 марта пожар случился в деревне Бояры Пружанского района. В результате происшествия огнем уничтожено 6 нежилых домов и 12 хозяйственных строений. Никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.

В первую очередь спасатели дают советы жителям частного сектора и владельцам загородных усадеб: разведение костров может привести к неприятным последствиям. Сжигать мусор и прошлогоднюю листву необходимо очень аккуратно. Сухая погода в марте и ветер опасны для экосистем и целых населенных пунктов. При наведении порядка на участке стоит учитывать эти обстоятельства. В Минской области в этом году уже зафиксировано почти 200 природных и более полутысячи бытовых пожаров.