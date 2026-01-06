Счастье и эмоции: зимний марафон добра заглянул к воспитанникам Улльского колледжа

Зимний марафон добра "Наши дети" продолжает дарить праздничное настроение. К воспитанникам центра профессиональной и социальной реабилитации Улльского государственного колледжа приехали представители штаба молодежного движения "Искра" партии "Белая Русь".



Для детей подготовили мастер-классы и полезные подарки. В центре ведется обучение по нескольким специализациям, а также подготовка учащихся к самостоятельной жизни.

Александр Пашкевич, директор Улльского государственного колледжа им. Л. М. Доватора:

"Дать им путевку в жизнь, помочь социализироваться, найти себя - это очень важная работа. И нам повезло, что эта работа именно у нас проводится. Найти ту стезю, чтобы жить и работать, - это очень важно. Поэтому у нас ряд профессий, которым мы учим".

Ярослав Давыденко, лидер молодежного движения "Искра" партии "Белая Русь":

"Реализуется проект "Партия - детям", который приурочен к новогодним и рождественским праздникам. Молодые партийцы решили приехать и поздравить, подарить рождественское тепло. Кроме нас еще работают Минский областной штаб нашего движения, Минский городской штаб и Витебский областной штаб. Мы думаем, что даже силами области можно проводить мероприятия".