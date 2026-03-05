Семья как опора: история белоруски Елены Матрашиловой, награжденной орденом Матери

Они являются примером женственности, силы духа, твердых ориентиров и несгибаемых ценностей, а еще невероятно большого сердца. Это белоруски, для которых воспитание детей стало больше, чем просто быть мамой.

Государство высоко ценит вклад белорусских женщин в обеспечение демографической безопасности и формирование традиционных семейных ценностей. Признание материнского труда на самом высоком уровне - вручение ордена Матери соотечественницам, воспитавшим пятерых и более детей. Соответствующий указ глава государства подписал 20 февраля. В числе таких женщин и Елена Матрашилова.

Как показала жизнь, слова главы семейства Матрашиловых о том, что их семье в будущем понадобится большой дом, стали пророческими. Трое сыновей и две дочери - главное достижение и гордость родителей.

"Я не представляю жизни без детей. Кажется, когда кого-то нет, дом наполовину пуст. Хоть мама, папа и одни, но у каждого из детей свой характер, свое восприятие и понимание мира. Они, кажется, и одно целое, но в то же время и абсолютно все разные", - поделилась обладательница ордена Матери Елена Матрашилова.

Сегодня большая семья живет в деревне Холма недалеко от Фаниполя. Дом, построенный с нуля, и многое в нем - заслуга главы семейства, а уют и тепло - дело рук хозяйки. Супруги Виталий и Елена Марташиловы признаются, что жизнь на периферии не хуже городской, инфраструктура есть, а главный бонус - пространство и свежий воздух. Молодая гвардия уже с малых лет помогает родителям по хозяйству.

Виталий Матрашилов:

"Попросите любого из них снег почистить - почистит, на работу со мной съездит помочь. Из старших любой поедет, хотя и младший уже там был, тоже любит походить в гараже, болтики пособирать".

Успевать и дома, и на работе - особенность многодетных мам. Елена не является исключением. Обязанности оператора птицефабрики местного агрокомбината во многом похожи на воспитание детей.

"Если обобщать, можно сказать, это воспитатель детского сада. Маленькие цыплятки, пискульки, за которыми нужен уход. Ответственность та же самая, что ты дома за своими детьми смотришь. Здесь, конечно, и ответственность перед руководством, чтобы не ударить в грязь лицом. Есть автоматизированное оборудование, то есть просто нужно следить, чтобы это все поддерживалось в должном состоянии, чтобы по выходу была конкурентоспособная продукция", - поделилась Елена Матрашилова.

Быть многодетной мамой непросто. Многозадачность зашкаливает, а времени в сутках хотелось бы больше, говорит женщина. Но именно это и есть жизнь, где самая дорогая валюта - топот детских ножек и смех.

"Мне теперь тоже хочется детей, и даже не одного. Хороший пример родителей. Наверное, не пять, но пару детей я бы точно хотела", - заявила старшая дочь Виктория Матрашилова.

"Жизнь многодетной семьи для меня означает иметь много друзей, поддержку. Я знаю, что я не одна", - поделилась дочь Анастасия Матрашилова.

"Для меня семья - это мои лучшие друзья. Они всегда помогут и в трудную минуту подскажут, как лучше поступить", - признался сын Елены Владислав Матрашилов.

Собраться за одним столом всем вместе в последнее время удается нечасто. Но иногда есть особенный повод. Например, Елена - в числе более 200 белорусок, удостоенных ордена Матери.

"Я очень благодарна государству за такое внимание ко всем многодетным матерям, за поддержку. Большое спасибо нашему Президенту, который всячески поддерживает и помогает. Так волнительно получать такую награду государственного масштаба. Благодаря этой поддержке появляется много льгот, помощи", - отметила Елена Матрашилова.

"За супругу, конечно же, рад, потому что если супруга рада, то и я, и наши дети рады. Полностью не испытал, потому что еще до конца не верю", - поделился эмоциями Виталий.