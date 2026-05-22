Сергеенко: Докшицкий район динамично развивается, но есть ряд назревающих проблем

О реализации президентских указов, изменениях в социальной сфере и сельском хозяйстве сегодня говорят в Докшицком районе, где с рабочей поездкой находится председатель Палаты представителей, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области Игорь Сергеенко.

На заседании райисполкома прозвучали мнения по вопросам развития района: от закрепления молодых кадров на местах до туризма. Отдельно спикер Палаты представителей остановился на состоянии дел в сельском хозяйстве. Еще одна важная часть поездки - Докшицкая ЦРБ, где говорили о векторах развития страны с коллективом больницы.





Также Игорь Сергеенко посетил стройку молочно-товарного комплекса. Объект возводится в рамках указа Президента, и готовность составляет 28 %. Спикер отметил, что район в целом имеет положительную динамику развития в отчетном периоде.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Докшицкий район динамично развивается. В первом квартале выполнено 10 из доведенных 12 показателей. Увеличиваются инвестиции в основной капитал. На протяжении последних 2-3 лет реализовано 2 проекта в районе, которые создали дополнительно до сотни рабочих мест. Появились новые производства, которые сегодня работают. Речь шла, в том числе, и о развитии промышленного производства. Достаточно крупное для данного региона - предприятие "Ветразь". Определены пути повышения уровня этого предприятия и реализации продукции, в конечном итоге - роста прибыли этого предприятия".