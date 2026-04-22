Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Сергей Дик: Трамп вполне после Ирана может переключить внимание на Кубу

Изображение
Фото: AP

Насколько вероятно, что президент США Дональд Трамп повернет свой взор на Кубу, рассказал в "Актуальном интервью" аналитик Сергей Дик.

Собеседник считает, что американский лидер зашел в Иране в своеобразный тупик, выход из которого ознаменует определенные имиджевые потери, что для президента США невыгодно, особенно в канун выборов в Конгресс. "Все аналитики заявляют о поражении команды Трампа на выборах. К выборам он должен решить эту ситуацию каким-то чудесным образом, поэтому вполне может переключить внимание на Кубу", - добавил аналитик.

Кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что его страна выстоит и, более того, окажет сопротивление, но ситуация в государстве все равно складывается сложная. "Российская Федерация, Китай оказывают гуманитарную помощь Кубе, однако это не снимает напряженности", - выразил мнение Сергей Дик.

Как поступит Трамп - вопрос, и гость интервью абсолютно не исключает развития ситуации с нападением США на Кубу.

Разделы:

ОбществоВ миреМнение

Теги:

СШААктуальное интервьюКубаСергей ДикДональд Трамп