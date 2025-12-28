Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Сигнал спасения: белорусам установили почти 72 тысячи пожарных извещателей за 2025 год

Отметим, неосторожное обращение с огнем, в частности при курении, - наиболее частая причина всех пожаров в Беларуси. При этом большая часть, если речь идет о жилье, случается ночью. Это подтверждает статистика МЧС. Чтобы предупредить трагедии, только за 2025 год белорусам установили почти 72 тыс. пожарных извещателей.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

"Установка АПИ имеет рекомендательный характер. На бесплатную установку могут рассчитывать одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные и другие, кто попадает под категорию социально уязвимых в рамках акций и госпрограмм. Остальным могут дать рекомендации по установке или направить письмо в соответствующие органы с просьбой оказать помощь конкретным жильцам".

Евгений Барановский, пресс-секретарь МЧС Беларуси

Евгений Барановский, пресс-секретарь МЧС Беларуси:

"С 2002 года, с момента, когда мы активно продвигаем установку автономных пожарных извещателей в домовладениях граждан, было спасено более 2700 человеческих жизней. И это только официальные данные, которые были зарегистрированы Министерством по чрезвычайным ситуациям, ну а в быту подобные случаи происходят регулярно".

Ежегодно извещатели спасают до 100 жизней. В этом году так в живых остались, в том числе, 14 детей.

Разделы:

Общество

Теги:

пожарыМЧС