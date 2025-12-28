Сигнал спасения: белорусам установили почти 72 тысячи пожарных извещателей за 2025 год

Отметим, неосторожное обращение с огнем, в частности при курении, - наиболее частая причина всех пожаров в Беларуси. При этом большая часть, если речь идет о жилье, случается ночью. Это подтверждает статистика МЧС. Чтобы предупредить трагедии, только за 2025 год белорусам установили почти 72 тыс. пожарных извещателей.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

"Установка АПИ имеет рекомендательный характер. На бесплатную установку могут рассчитывать одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные и другие, кто попадает под категорию социально уязвимых в рамках акций и госпрограмм. Остальным могут дать рекомендации по установке или направить письмо в соответствующие органы с просьбой оказать помощь конкретным жильцам".

Евгений Барановский, пресс-секретарь МЧС Беларуси:

"С 2002 года, с момента, когда мы активно продвигаем установку автономных пожарных извещателей в домовладениях граждан, было спасено более 2700 человеческих жизней. И это только официальные данные, которые были зарегистрированы Министерством по чрезвычайным ситуациям, ну а в быту подобные случаи происходят регулярно".