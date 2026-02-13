Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Синхронизация рынка труда и образования: в Минске работает выставка "Образование и карьера - 2026"

В Минске продолжает работу 23-я специализированная выставка "Образование и карьера". На ней представлены экспозиции более 120 учебных заведений и свыше 40 предприятий.

Студенты, абитуриенты, школьники и их родители могут получить полезную информацию о новых специальностях вузов и колледжей, встретиться с их представителями, узнать о востребованных профессиях.

В 2026 году тема выставки - "Образование для экономики будущего". Ее главная цель - синхронизация запросов рынка труда и системы образования.

Здесь представлены организации-заказчики кадров из отраслей промышленности, архитектуры и строительства, сельского и лесного хозяйства. Посетители могут принять участие и в более 30 мастер-классах, включая занятия по цифровым технологиям, креативному мышлению и профориентации.

"Мы представляем город Гродно, колледж бытового обслуживания населения. В колледже представлены такие специальности, как швея, парикмахер, мастер по маникюру, визажисты, обувщики", - рассказала мастер производственного обучения Гродненского государственного колледжа бытового обслуживания населения Дарья Глебец.

мастер производственного обучения Гродненского государственного колледжа бытового обслуживания населения Дарья Глебец

Светлана Селицкая, начальник бюро подготовки кадров Минского завода колесных тягачей:

"Наше предприятие заинтересовано в молодых рабочих руках - фрезеровщиках, токарях, шлифовщиках, сверловщиках, слесарях механосборочных работ, сварщиках. Это всегда первое рабочее место, хорошо оплачиваемое, с соцпакетом, также мы предлагаем общежитие".

Светлана Селицкая, начальник бюро подготовки кадров Минского завода колесных тягачей

Выставка работает по адресу: проспект Победителей, 14. Посетить ее можно с 10:00 до 18:00. В последний день работы, 15 февраля, экспозиция открыта до 16:00, вход свободный.

Разделы:

ОбществоВыставкиОбразование

Теги:

молодежь