Синхронизация рынка труда и образования: в Минске работает выставка "Образование и карьера - 2026"
В Минске продолжает работу 23-я специализированная выставка "Образование и карьера". На ней представлены экспозиции более 120 учебных заведений и свыше 40 предприятий.
Студенты, абитуриенты, школьники и их родители могут получить полезную информацию о новых специальностях вузов и колледжей, встретиться с их представителями, узнать о востребованных профессиях.
В 2026 году тема выставки - "Образование для экономики будущего". Ее главная цель - синхронизация запросов рынка труда и системы образования.
Здесь представлены организации-заказчики кадров из отраслей промышленности, архитектуры и строительства, сельского и лесного хозяйства. Посетители могут принять участие и в более 30 мастер-классах, включая занятия по цифровым технологиям, креативному мышлению и профориентации.
"Мы представляем город Гродно, колледж бытового обслуживания населения. В колледже представлены такие специальности, как швея, парикмахер, мастер по маникюру, визажисты, обувщики", - рассказала мастер производственного обучения Гродненского государственного колледжа бытового обслуживания населения Дарья Глебец.
Светлана Селицкая, начальник бюро подготовки кадров Минского завода колесных тягачей:
"Наше предприятие заинтересовано в молодых рабочих руках - фрезеровщиках, токарях, шлифовщиках, сверловщиках, слесарях механосборочных работ, сварщиках. Это всегда первое рабочее место, хорошо оплачиваемое, с соцпакетом, также мы предлагаем общежитие".
Выставка работает по адресу: проспект Победителей, 14. Посетить ее можно с 10:00 до 18:00. В последний день работы, 15 февраля, экспозиция открыта до 16:00, вход свободный.