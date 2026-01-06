"Ситуация чрезвычайно опасная" - аналитик Лазоркина об американской атаке на Венесуэлу

"Конечно, Соединенные Штаты Америки захотели одним ударом вернуться в седло мировой политики. Они установили силовой компонент как приоритетный в разрешении межгосударственных споров и сложных ситуаций, фактически вернув нас в реальность. Соединенные Штаты уже имели опыт слома таких правил. Это было в 1945 году, когда состоялись ядерные бомбардировки Японии. Тогда силовой компонент стал решающим, и Соединенные Штаты показали, что умеют оперативно и жестко отвечать на любое поползновение со стороны других государств. Однако сегодня 2026 год, а не 1945 год. Мы имеем дело не с двумя ядерными державами (США и СССР, который чуть позже вступил в этот клуб), а имеем дело с достаточно широким клубом держав, включая тех, кто сегодня активно разрабатывает ядерные программы и не только мирный атом. Поэтому ситуация чрезвычайно опасная. Создание такого прецедента влечет за собой не просто геополитический слом, а пересматривает фактически всю международную систему".