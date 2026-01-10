Снег с минских улиц и вывозят на снегоплавильный пункт и не только

В эти дни у всех белорусов время конкретных дел. И приятно осознавать, что никто не останется без помощи.

Снег с минских улиц попадает на снегоплавильный пункт. Он, к слову, такой единственный в стране. Как и наши коммунальные службы, комплекс работает круглосуточно. Процесс здесь отлажен до автоматизма: машины приезжают и разгружаются одна за одной.

Общая мощность комплекса до 5 тыс. кубометров снега. Однако даже в такую снежную зиму этих объемов еще не достигли. Сейчас за сутки перерабатывают до 1 тыс. кубометров.