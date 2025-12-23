Спасатели поздравили воспитанников Молодечненской школы-интерната

Спасатели присоединились к доброму марафону "Наши дети" в Молодечненской школе-интернате для детей со сколиозом. Здесь лечение проходят ребята со всей Минской области.

Представители МЧС - гости нередкие. И новогоднее представление в соответствующей тематике - спасение Нового года. Спецотряд 112 помог Деду Морозу и Снегурочке прийти к ребятам и зажечь огни на новогодней елке. Кроме сладких подарков глава спасательного ведомства вручил санаторной школе сертификат на приобретение спортивного инвентаря.