Справедливый приговор: эксклюзивное интервью с судьей Бондаренко по делу карателя Смовского

Светлана Бондаренко, судья Верховного Суда Беларуси: "Меня потрясли воспоминания именно выживших детей в Хатыни и Иосифа Каминского, который был уже взрослый мужчина, выживший в этом страшном пожаре. Выжила Софья Яскевич, которая была маленькой девочкой. Она тоже упоминала, что у одной из ее родственниц, которая сгорела в Хатыни, был ребенок 7 дней от роду. Он тоже погиб в огне Хатыни. И мы даже не знаем, сколько там возможно было еще детей, людей. Почти по каждому эпизоду сухим юридическим языком звучит как: "погибло не менее...". Трагедия Хатыни наиболее известна. Было проведено много исследований, много внимания было уделено трагедии сразу по окончании войны, и максимально установлены все погибшие".