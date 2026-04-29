3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Справедливый приговор: эксклюзивное интервью с судьей Бондаренко по делу карателя Смовского
Верховный Суд Беларуси рассматривает уголовные дела о геноциде белорусского народа. Беспрецедентный случай в мировой процессуальной системе - суд над умершими пособниками фашистов, карателями и палачами Хатыни, убивавшими мирное население под руководством немецких офицеров, но избежавшими наказания при жизни.
Ради вынесения справедливого приговора была проведена большая работа: проанализированы материалы архивных дел, изучены показания сослуживцев нацистов и предателей Родины, а также опрошены живые свидетели тех событий.
Светлана Бондаренко, судья Верховного Суда Беларуси: "Меня потрясли воспоминания именно выживших детей в Хатыни и Иосифа Каминского, который был уже взрослый мужчина, выживший в этом страшном пожаре. Выжила Софья Яскевич, которая была маленькой девочкой. Она тоже упоминала, что у одной из ее родственниц, которая сгорела в Хатыни, был ребенок 7 дней от роду. Он тоже погиб в огне Хатыни. И мы даже не знаем, сколько там возможно было еще детей, людей. Почти по каждому эпизоду сухим юридическим языком звучит как: "погибло не менее...". Трагедия Хатыни наиболее известна. Было проведено много исследований, много внимания было уделено трагедии сразу по окончании войны, и максимально установлены все погибшие".
7 уникальных судебных процессов и 7 эксклюзивных интервью. Тема второй серии большого проекта "Первого информационного" - дело Константина Смовского, руководителя 118-го карательного батальона, который устраивал зверские бесчинства на белорусской земле. Судьбы людей, которым каратели не оставили шанса. И роль историков в восстановлении исторической справедливости.
Интервью с судьей Верховного Суда Беларуси Светланой Бондаренко, председательствующей в судебном процессе по делу Смовского, 29 апреля в 19:30 на "Первом информационном".