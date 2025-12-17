Стали известны лауреаты специальной премии Президента "Белорусский спортивный Олимп"

Глава государства сегодня подписал Указ о присуждении специальной премии Президента "Белорусский спортивный Олимп". В этом году удостоены этой почетной награды двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович, легендарный гандбольный тренер Спартак Миронович и Президентский спортивный клуб.

20 лет колоссальной поддержки абсолютно всех направлений белорусского спорта: от детско-юношеского до высших достижений, от людей с особенностями психофизического развития до детей, которые оказались в сложном социальном положении.

Тысячи стипендий как атлетам, так и тренерам, помощь в самый сложный жизненный момент и наоборот - поддержка во время триумфа. Работу, которую провел Президентский спортивный клуб и его команда за 2 десятилетия, перечислить не то, что в этом сюжете невозможно, это невозможно сделать даже за двухчасовой фильм.

Ну а шаг в массы от профессионалов сделал спорт еще более доступным для каждого из нас - проект "Спорт для всех" объединил десятки тысяч поклонников здорового образа жизни по всей стране.

Светлана Тимошенко, четырехкратная чемпионка мира по самбо

Светлана Тимошенко, четырехкратная чемпионка мира по самбо:

"Я была молодая, энергичная, подающая надежды девочка. Мне повезло, что меня заметило государство, меня заметил Президентский спортивный клуб. Я стала стипендиатом, и это дало мне дорогу в жизнь, это дало мне подспорье, основу, чтобы двигаться дальше, чтобы развиваться как спортсмен уже на профессиональной арене".

Поэтому абсолютно заслуженная награда от главы государства – "Белорусский спортивный Олимп" сегодня присуждена Президентскому спортивному клубу. И присуждена, согласитесь, по праву.

А это еще один лауреат специальной премии - Иван Литвинович. После второго подряд триумфа на Олимпиаде наш чемпион даже не думал останавливаться на достигнутом, в этом году он вновь завоевал кубок мира - золото на чемпионате планеты в синхронных прыжках и золото в командном турнире на II Играх стран СНГ, россыпь наград потрясающая.

Иван Литвинович, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте

Иван Литвинович, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте:

"Я был шокирован. Государство вообще обеспечивает всех спортсменов, не только высшего уровня. Оно заботится полностью обо всех. Это большая благодарность Министерству спорта и туризма и, конечно же, главе нашей страны. Наша база, наш мини-дворец, скажем так, он обеспечен всем, что нам нужно: теплое помещение, высокий потолок. Все лучшее оборудование у нас было. И это все достается еще детям. И очень приятно наблюдать, особенно после Олимпиады 2024 года, когда мы тренировались, дети подбегали и все время говорили: "Это Ваня, Ваня, олимпийский чемпион".

Спартак Миронович, тренер-легенда, сказал когда-то (архивное видео):

"Мы чувствовали, что можем выиграть, и дали сами себе и друг другу клятву, что постараемся выиграть у Югославии. После этой победы команда раскрепостилась и по инерции начала свое победное шествие".