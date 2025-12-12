3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Страны-участницы ЕАЭС выполняют рекомендации в сфере образования и здравоохранения
2025 год проходит под председательством Беларуси в органах ЕАЭС. В рамках обозначенных президентом Александром Лукашенко приоритетов особое внимание уделяется развитию социальной и гуманитарной сфер, напрямую влияющих на качество жизни граждан стран-участниц. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Президентом Александром Лукашенко были обозначены приоритеты. В частности, он сказал, что мы должны работать в дальнейшем над повышением благосостояния граждан и должны особое внимание обратить на такие виды сотрудничества, как в сфере здравоохранения, образования в целом. Гуманитарная повестка должна быть", - отметила директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты Алтынай Омурбекова.
Хотя договор напрямую не регулирует эти области, работа ведется через реализацию стратегических мероприятий. В рамках белорусского председательства был проведен мониторинг выполнения ранее принятых рекомендаций в сфере профессионального образования и здравоохранения.
Например, в сфере образования рекомендация была нацелена на развитие дистанционного обучения, в сфере здравоохранения - на сотрудничество в сфере повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи для граждан, в частности развития телемедицины.
"Анализ показал, что страны в соответствии со своей национальной повесткой, со своим национальным законодательством так или иначе эти наши мероприятия внедряют. Или они уже ранее были внедрены", - сообщила Алтынай Омурбекова.
"Странами создаются все условия для привлечения высококвалифицированных специалистов. Где-то идут послабления в части миграционного учета, в плане заработной платы", - пояснила эксперт.
Был подготовлен доклад о целесообразности сближения квалификационных требований, который был рассмотрен на заседании ЕМПС. Страны сошлись во мнении, что следует далее проводить мониторинг ситуации на рынке труда, разрабатывать квалификационные требования, которые страны могут применять. "Тогда, скажем, на выходе у нас специалисты будут с более-менее одинаковыми навыками и подготовкой", - резюмировала Алтынай Омурбекова.