Страны-участницы ЕАЭС выполняют рекомендации в сфере образования и здравоохранения

2025 год проходит под председательством Беларуси в органах ЕАЭС. В рамках обозначенных президентом Александром Лукашенко приоритетов особое внимание уделяется развитию социальной и гуманитарной сфер, напрямую влияющих на качество жизни граждан стран-участниц. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Президентом Александром Лукашенко были обозначены приоритеты. В частности, он сказал, что мы должны работать в дальнейшем над повышением благосостояния граждан и должны особое внимание обратить на такие виды сотрудничества, как в сфере здравоохранения, образования в целом. Гуманитарная повестка должна быть", - отметила директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты Алтынай Омурбекова.

Хотя договор напрямую не регулирует эти области, работа ведется через реализацию стратегических мероприятий. В рамках белорусского председательства был проведен мониторинг выполнения ранее принятых рекомендаций в сфере профессионального образования и здравоохранения.

Например, в сфере образования рекомендация была нацелена на развитие дистанционного обучения, в сфере здравоохранения - на сотрудничество в сфере повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи для граждан, в частности развития телемедицины.

"Анализ показал, что страны в соответствии со своей национальной повесткой, со своим национальным законодательством так или иначе эти наши мероприятия внедряют. Или они уже ранее были внедрены", - сообщила Алтынай Омурбекова.

"Странами создаются все условия для привлечения высококвалифицированных специалистов. Где-то идут послабления в части миграционного учета, в плане заработной платы", - пояснила эксперт.