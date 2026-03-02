Тренажеры и интерактивные комнаты - чем интересен Центр безопасности при лицее МЧС

Многие белорусы своим делом выбирают службу на благо страны. Весной вступительную кампанию начинают Суворовское и кадетские училища, а также лицей МВД.

А тех, кто мечтает сделать мир безопаснее, ждут в лицее МЧС. Здесь ребята учатся действовать в экстремальных ситуациях и осваивают сложные дисциплины огнеборцев.

Начинается вступительная кампания в лицей МЧС

С 6-го класса в Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси может поступить любой желающий. Здесь учатся не просто школьники. Для воспитанников лицея получение аттестата идет через физическую и психологическую закалку. Профориентация здесь начинается рано.

Алексей Дашкевич, директор Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси:

"Вся специфика заточена на то, чтобы ребенок научился и освоил программу, развил в себе понимание, что такое спасатель. В летний период проводится пожарно-аварийно-спасательная часть: ребятам рассказывают, как проходит дежурство, они знают, что такое автоцистерна, умеют надевать боевую одежду, пользоваться огнетушителем и оказывать первую медицинскую помощь. Выезжают в части, подразделения, которые дислоцируются на территории Гомельской области. Это и пожарный аварийно-спасательный отряд в Речице, и гомельский пожарный аварийно-спасательный отряд. Мы соответствующие мероприятия проводим здесь".

Нагляднее всего то, что должен знать будущий спасатель, показывает Центр безопасности при лицее МЧС. Сюда на экскурсию приезжают школьники со всей Беларуси. Порой базовые знания, заложенные в этих интерактивных комнатах, могут спасти жизнь. Например, в обычной школе не учат приему Геймлиха. Если человек подавился едой, есть лишь несколько минут, чтобы спасти его.

Чаще всего под лед проваливаются рыбаки и дети. На специальном тренажере школьники лучше всего понимают, как работает распределение веса и давления на поверхность льда. Чтобы спасти человека, не нужно идти к нему.

