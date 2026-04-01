Тренинг "Здоровый спортсмен" помогает детям с особенностями психофизического развития

Привить навыки здорового образа жизни, научиться отличать полезные продукты от вредных, знать и уметь контролировать свой организм - такие основные задачи стояли перед участниками тренинга по программе "Здоровый спортсмен", который прошел в Специальной школе-интернате № 5 г. Гомеля. Его организаторами стал Белорусский комитет Special Olympics при поддержке Президентского спортивного клуба.

В игровой форме воспитанники школы (а это дети с особенностями психофизического развития) знакомились с правилами пользования компьютерами, узнавали новые виды спорта и вместе с волонтерами делали зарядку. Помогали ребятам студенты Гомельского государственного медуниверситета, которые накануне мероприятия также прошли обучение по специальной программе.

Лариса Таболина, исполнительный директор Белорусского комитета Special Olympics

Лариса Таболина, исполнительный директор Белорусского комитета Special Olympics: "Эмоций очень много. Очень приятно, что среди ребят, которые сегодня участвовали, мы нашли тех, которые могут стать спортсменами-лидерами Special Olympics. Они готовы заявить о себе, о специальном олимпийском движении, в конце концов, о сохранении здоровья и значимости этого факта в жизни любого человека".

Каждый волонтер получил сертификат, подтверждающий прохождение обучения, а ребята - вкусные и полезные подарки.

