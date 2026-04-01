Тренинг "Здоровый спортсмен" помогает детям с особенностями психофизического развития
Привить навыки здорового образа жизни, научиться отличать полезные продукты от вредных, знать и уметь контролировать свой организм - такие основные задачи стояли перед участниками тренинга по программе "Здоровый спортсмен", который прошел в Специальной школе-интернате № 5 г. Гомеля. Его организаторами стал Белорусский комитет Special Olympics при поддержке Президентского спортивного клуба.
В игровой форме воспитанники школы (а это дети с особенностями психофизического развития) знакомились с правилами пользования компьютерами, узнавали новые виды спорта и вместе с волонтерами делали зарядку. Помогали ребятам студенты Гомельского государственного медуниверситета, которые накануне мероприятия также прошли обучение по специальной программе.
Лариса Таболина, исполнительный директор Белорусского комитета Special Olympics: "Эмоций очень много. Очень приятно, что среди ребят, которые сегодня участвовали, мы нашли тех, которые могут стать спортсменами-лидерами Special Olympics. Они готовы заявить о себе, о специальном олимпийском движении, в конце концов, о сохранении здоровья и значимости этого факта в жизни любого человека".
Каждый волонтер получил сертификат, подтверждающий прохождение обучения, а ребята - вкусные и полезные подарки.