Тренинг "Здоровый спортсмен" помогает детям с особенностями психофизического развития

Привить навыки здорового образа жизни, научиться отличать полезные продукты от вредных, знать и уметь контролировать свой организм - такие основные задачи стояли перед участниками тренинга по программе "Здоровый спортсмен", который прошел в Специальной школе-интернате № 5 г. Гомеля. Его организаторами стал Белорусский комитет Special Olympics при поддержке Президентского спортивного клуба.



В игровой форме воспитанники школы (а это дети с особенностями психофизического развития) знакомились с правилами пользования компьютерами, узнавали новые виды спорта и вместе с волонтерами делали зарядку. Помогали ребятам студенты Гомельского государственного медуниверситета, которые накануне мероприятия также прошли обучение по специальной программе.