Циклон "Фрэнсис-Улли" покидает Беларусь - ликвидация последствий снегопада продолжается в регионах
Автор:Редакция news.by
Ликвидация последствий снегопада продолжается в регионах.
На помощь в расчистке улиц и подъездов к социально важным объектам в Могилевской области пришли водители и техника межрайагросервиса.
В Гродно сугробы выросли до полуметра. С последствиями циклона справляется спецавтохозяйство. К расчистке дорог у подъездов подключились и сами жители.
Круглосуточно работают коммунальные службы Бреста. На улицах города трудятся полсотни машин и более 300 работников. Спасатели региона оказывают помощь.
В Витебске уже очищено от снега примерно 40 % улиц и площадей.
А вот в Браславском районе заметили редкое природное явление для зимы - январскую радугу, которую еще называют гало.