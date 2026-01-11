Циклон "Фрэнсис-Улли" покидает Беларусь - ликвидация последствий снегопада продолжается в регионах

Ликвидация последствий снегопада продолжается в регионах.

На помощь в расчистке улиц и подъездов к социально важным объектам в Могилевской области пришли водители и техника межрайагросервиса.

В Гродно сугробы выросли до полуметра. С последствиями циклона справляется спецавтохозяйство. К расчистке дорог у подъездов подключились и сами жители.

Круглосуточно работают коммунальные службы Бреста. На улицах города трудятся полсотни машин и более 300 работников. Спасатели региона оказывают помощь.

В Витебске уже очищено от снега примерно 40 % улиц и площадей.