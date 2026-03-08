3.74 BYN
Узнали, как живут белорусские чемпионки вне спорта
Быть спортсменкой высокого международного уровня - это уметь совмещать в себе качества, которые неподвластны другим. А каждая белорусская чемпионка вне спорта - это интересная девушка, которая внимательна к близким и стремится смотреть на мир шире, чем предлагает спорт высших достижений.
В Международный женский день хотим еще раз сказать спасибо белорусским спортсменкам, которые всегда с огромной радостью защищают честь страны на мировой арене.
Прекрасный сильный пол
Моменты после гонок в биатлоне - это время забыть о спорте высших достижений. Вид спорта, который требует постоянных переездов, но в свободные минуты наши прекрасные спортсменки хотят увидеть мир вокруг себя или его создать.
Ксения Воробей, чемпионка России по биатлону:
"Раньше я больше времени рисовала картины по номерам. Вообще мне нравится что-то делать руками - я и украшения делала. Но чтобы картины по номерам не возить, все-таки это такой объемный предмет, решила заказать себе раскраски".
Ксения Воробей родилась и выросла в Тюмени. Однажды она встретила белорусского парня Максима, нашего опытного биатлониста, и переехала за мужем в его родную страну, которая ее гостеприимно приняла. Ксения уже завоевала несколько медалей на крупных международных стартах, но вечерами ее тянет к творчеству.
Про наших мам-чемпионок - Динару Смольскую и Анну Сола - сказано уже немало. Но девчонки, которые сейчас подрастают на роли будущих лидеров, как, к примеру, Елена Кулак и Анна Макарская, стараются развиваться в свободное от спорта время, и они большие молодцы.
Биатлон - это стремление к финишу и точность на рубеже. Но женская борьба - это особый вид спортивного искусства и даже философия.
Ваграм Оганисян, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе рассказал, как найти подход к отдельно взятой спортсменке: "Каждая из них личность в первую очередь, и каждая из них уникальна. Уникальна во всем. Начиная от темперамента и закачивая одаренностью, физическими показателями, взглядами на жизнь и так далее. Наверное, основное - то, что их нельзя сравнивать и выставлять в одну линию. Линия может быть только трудоспособности, трудолюбия и ответственности. Но если мы говорим о личностях, то к каждой из них нужен подход".
Женская борьба в нашей стране с 2016 года стала стремительным темпом идти вперед. Вид спорта для олимпийского движения молодой, но наши девушки сразу ворвались в мировую элиту, а в Европе всегда входят в топ команд. Мария Мамошук завоевала первую для нашей страны олимпийскую медаль в 2016-м в Рио-де-Жанейро. Василиса Марзалюк несколько лет выступала на высочайшем уровне и становилась дважды чемпионкой Европейских игр. А Олимпиада в Токио, которая из-за ковида состоялась летом 2021-го, принесла нам сразу две олимпийские награды - Ирины Курочкиной и Ванессы Колодинской.
Сергей Смаль, старший тренер женской сборной Беларуси по борьбе:
"Девушки делают все приемы настолько своеобразно, что в мужской борьбе просто такое может не пройти. У них это проходит, потому что они могут это доделать. Тем более они намного эластичнее. Это совсем другие плюсы".
История Ванессы Колодинской уникальная для нашей борьбы. Впервые чемпионкой мира она стала в 2012 году, и, дважды уходя в декретный отпуск, возвращалась и побеждала, показывая свою спортивную силу и характер. Токио - пока наивысшая точка, где была завоевана бронзовая медаль, но вряд ли эта точка кульминационная.
Борьба - это сложно. Каждая схватка может стать поворотной в карьере. Но важно каждую схватку быстро забывать и идти вперед.
Трехкратный призер чемпионатов Европы - Вероника Иванова - дважды была в шаге от Олимпиады. И оба раза стечения обстоятельств у нее мечту забирали, но сделали только сильнее. Прямо сейчас она готовится к следующим Олимпийским играм.
Женская борьба - это очень красиво и интересно. Особенно в Год белорусской женщины давайте еще внимательнее относиться к труду наших блестящих спортсменок. В середине марта мы можем поддержать их на молодежном чемпионате Европы, а уже в апреле состоится взрослый континентальный форум. Но в любом случае они для нас уже победительницы.