В Академии управления при Президенте обсуждают вопросы социальной политики и идеологии

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Мы обсуждаем сегодня не только идеологию. Сегодня проходит пятая научно-практическая конференция, на которой обсуждаются в целом вопросы строительства государства: государственное управление, теория и практические подходы, в том числе идеологическая работа, основные направления, по которым Академия управления выступает как разработчик методических рекомендаций и планов. Это и работа с молодежью, это и историческая политика, это и социальная сфера, и иные вопросы, по которым мы вместе с Академией управления взаимодействуем, чтобы делать теоретическую базу для ее последующей реализации в регионах, в отраслях и в целом в государстве".