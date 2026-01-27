3.75 BYN
В Академии управления при Президенте обсуждают вопросы социальной политики и идеологии
Укрепление белорусского общества, его сплочение и вовлечение в государственную повестку - одна из важнейших задач не только экспертного, но и гражданского сообщества.
В Академии управления при Президенте Республики Беларусь проходит научно-практическая конференция. Участники встречи рассмотрели вопросы идеологической работы и социальной политики как инструмента устойчивого развития Беларуси в современных условиях. На фоне вызовов и угроз важно ценить достигнутое - доступное образование и медицину, социальную поддержку всех слоев населения.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Мы обсуждаем сегодня не только идеологию. Сегодня проходит пятая научно-практическая конференция, на которой обсуждаются в целом вопросы строительства государства: государственное управление, теория и практические подходы, в том числе идеологическая работа, основные направления, по которым Академия управления выступает как разработчик методических рекомендаций и планов. Это и работа с молодежью, это и историческая политика, это и социальная сфера, и иные вопросы, по которым мы вместе с Академией управления взаимодействуем, чтобы делать теоретическую базу для ее последующей реализации в регионах, в отраслях и в целом в государстве".
Социально-экономическая модель Беларуси постоянно модернизируется и совершенствуется. Во главе угла - человек, и это самый главный принцип абсолютно во всем.