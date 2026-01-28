В Беларуси обновлен закон "О правах ребенка" - что изменилось news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f10f2a0-4a03-4085-bb1a-3ec247a15e32/conversions/1e4549c1-4b70-49b5-b64c-32f87720a936-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f10f2a0-4a03-4085-bb1a-3ec247a15e32/conversions/1e4549c1-4b70-49b5-b64c-32f87720a936-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f10f2a0-4a03-4085-bb1a-3ec247a15e32/conversions/1e4549c1-4b70-49b5-b64c-32f87720a936-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f10f2a0-4a03-4085-bb1a-3ec247a15e32/conversions/1e4549c1-4b70-49b5-b64c-32f87720a936-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси внесены существенные изменения в закон "О правах ребенка", направленные на усиление защиты несовершеннолетних в современном информационном пространстве. Документ стал более современным, расширив перечень вредной информации и четко распределив ответственность между родителями, государством и работниками, контактирующими с детьми. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Можно сказать, что закон стал более современным, поскольку вызовы времени требуют от нас менять законодательство. То, что было актуально 30 лет назад, сегодня в некоторых моментах уже недостаточно", - заявила замначальника управления воспитательной и социальной работы главного управления Министерства образования Беларуси Елена Симакова. Главным вызовом, по ее словам, стало информационное пространство.

Расширен перечень вредной информации. К ней теперь официально отнесена информация, дискредитирующая институт брака и семьи. Игрушки, являющиеся точной копией героев фильмов и компьютерных игр, теперь приравниваются к информационной продукции и требуют выставления знака возрастной категории. Четко прописаны права и обязанности родителей.

"В законе четко регламентированы права и обязанности каждого субъекта. Здесь есть и обязанности родителей, обязанности детей и, безусловно, ответственность государственных органов", - пояснила Елена Симакова. В частности, к органам, обеспечивающим защиту прав детей, теперь официально отнесены и органы внутренних дел.

Особое внимание уделено безопасности в учреждениях образования. "При приеме на работу этих людей запрашиваются сведения об отсутствии либо наличии у них судимости по ряду статей Уголовного кодекса. Теперь этот перечень дополнен рядом статей, связанных непосредственно с преступлениями против человека и преступлениями против половой неприкосновенности и преступлениями экстремистской направленности", - уточнила специалист. Кроме того, наниматель получил право направлять потенциальных сотрудников, работающих с детьми, на прохождение психологического собеседования.