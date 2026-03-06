Россия и Украина обменялись пленными по формуле "300 на 300" на территории Беларуси

6 марта Россия и Украина обменялись пленными по формуле "300 на 300". С подконтрольной Киеву территории 6 марта были возвращены 300 российских военнослужащих, взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. Накануне, 5 марта, состоялся обмен пленными по формуле "200 на 200".

Беларусь оказала содействие, предоставив площадку для обмена. Наша страна и дальше намерена делать все возможное для мирного урегулирования конфликта.

300 на 300 - такая арифметика сегодня в Новой Гуте. Российская и украинская стороны обмениваются военнопленными. Как это происходит технически: в пункт пропуска стороны привозят людей, уже здесь на месте происходит обмен.

Процесс этот не проходит быстро. С начала специальной военной операции белорусская сторона оказывает любую помощь, которая нужна и украинцам, и россиянам. Людей осматривают врачи, кормят, дают возможность отдохнуть. Беларусь в этом вопросе не делит на своих и чужих.

"Алло, привет, папа, - говорит со слезами на глазах мужчина. - Я в автобусе в Беларуси".

Беларусь оказывает содействие в гуманитарной миссии

Сам процесс обмена проходит по согласованной сторонами схеме: без участия прессы, перекличка, осмотр медиков, пересадка из одного автобуса в другой.

Задача белорусской стороны - оказать всю необходимую в этом помощь.

"Ждет меня родная сестренка. Мы детдомовские, мы друг за дружку держались вместе и поддерживали. Она мне писала письма, я ей писал письма", - рассказал молодой человек.

"Мама, жена, ребенок дома", - говорит мужчина и радуется, что сможет поздравить жену с днем рождения и отпраздновать свое уже дома. "Поздравить успеваю с 8 Марта! Всех женщин с праздником!" - сказал он.

За 4 года таких обменных процессов было около 60, каждый раз с разным количеством людей: 1000 на 1000, 300 на 300 ,100 на 100, даже 15 на 15 , т.е. от самых больших до самых маленьких обменов. Белорусская сторона участвовала в каждом шаге возвращения людей домой.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России:

"Здесь создана та атмосфера, которая позволяет вести этот диалог. Мы собираем посылки с помощью Международного Комитета Красного Креста. И в каждую посылку мы вкладываем письмо от того, кто попал в плен, к своим родным и близким. И от родных и близких передаем для военнопленных. Для них это крайне важно".

Возвращаются домой не только военнопленные, но и простые граждане, дети - Беларусь выступает площадкой для воссоединения семей.