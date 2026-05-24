В Беларуси стартует акция "Внимание - дети!"
Автор:Редакция news.by
25 мая в Беларуси стартует акция "Внимание - дети!". ГАИ переходит на усиленный режим перед летними каникулами.
До 5 июня инспекторы будут следить за скоростью, перевозкой детей, проездом пешеходных переходов и правилами передвижения на велосипедах и самокатах. Особое внимание - профилактике ДТП с участием несовершеннолетних, ведь большинство таких аварий случается по вине взрослых.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах.