В Беларуси уровень доверия республиканским СМИ вырос почти вдвое за 5 лет

В Беларуси существенно вырос уровень доверия республиканским СМИ. Показатель составил более 61 %. Он увеличился почти вдвое за последние 5 лет. Перед информационным пространством страны были поставлены конкретные задачи на коллегии Министерства информации.

Ключевые задачи для Министерства информации, для всех СМИ республиканских и региональных остаются довольно конкретными: мы должны делать смыслы более точными, информацию более доступной, а открытый диалог между властью, нашим населением и средствами массовой информации должен оставаться бесперебойным на постоянной основе. Наша ключевая задача - доносить свою правду в печатном, телевизионном формате и в радиоформате.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Вы видите эти чудовищные события, которые ведут к гибели тысяч людей ежедневно. И я скажу прямо как министр: воюйте! Воюйте на своем информационном фронте таким образом, чтобы никогда горящая война на нашей территории не возникла. Если вы сможете это обеспечить, значит, вы выполнили свою функцию".

Вот ключевые события в сфере медиа за 2025 год. Первое, в январе мы избрали Президента государства. И, безусловно, это соприкоснулось с новинкой книжной индустрии, которая пользуется самым огромным спросом сейчас в книжных магазинах - книга "Наш Президент".

Также для Всебелорусского народного собрания, которое прошло в декабре 2025-го, был организован пресс-центр, где присутствовали 450 журналистов из 12 ведущих мировых медиа.

Не могу не вспомнить и про книжный поезд, который останавливался в ключевых точках, где проходили книжные и литературные фестивали, и мы дарили наши печатные медиа в массы. Действительно, это классный формат, чтобы объединять людей.

А о том, как будут развиваться белорусские медиа в 2026 году, рассказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов.

Владимир Перцов:

"Уровень доверия растет. Это результаты социологических исследований, объективных замеров, которые мы можем получать при помощи различных цифровых всемирно признанных систем. Но самое главное, мы не должны пребывать в состоянии эйфории и радости по поводу того, что мы сейчас доминируем в информационном пространстве, что СМИ формируют повестку. И то, что формируют наши СМИ, отрабатывают в том числе и недружественные ресурсы. Это, безусловно, так, но все меняется, все трансформируется, и даже те достижения и победы, которые у нас есть, не являются константой, они могут подвергаться воздействию различных платформ, систем, которые опробуются на других странах, которые, безусловно, будут обкатываться и на нашей стране с прицелом на 2030 год".

Также 2025 год отличился открытием нового спортивного телеканала. Белорусский радиоплейлист пополнился двумя новыми радиопрограммами. Этот список будет в дальнейшем расширяться для того, чтобы обеспечить полный и бесперебойный доступ к открытой и доступной белорусской информации.

Министерство информации в этом году реализовывало и международную повестку. В том числе можно говорить о заключении соглашения с Республикой Зимбабве, о заключении соглашения между Белтелерадиокомпанией и TV BRICS, поэтому наша белорусская правда будет распространяться на весь мир.

Не могу не вспомнить и о республиканских форумах, которые проходили в 2025 году. Это и Форум молодых журналистов, и "Медиа сегодня: фокус на правду", который прошел в Гомеле. Безусловно, хочется вспомнить и Форум блогеров, который впервые прошел в 2025 году в Военной академии.