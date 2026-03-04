Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В Беларуси уровень доверия республиканским СМИ вырос почти вдвое за 5 лет

В Беларуси существенно вырос уровень доверия республиканским СМИ. Показатель составил более 61 %. Он увеличился почти вдвое за последние 5 лет. Перед информационным пространством страны были поставлены конкретные задачи на коллегии Министерства информации.

Ключевые задачи для Министерства информации, для всех СМИ республиканских и региональных остаются довольно конкретными: мы должны делать смыслы более точными, информацию более доступной, а открытый диалог между властью, нашим населением и средствами массовой информации должен оставаться бесперебойным на постоянной основе. Наша ключевая задача - доносить свою правду в печатном, телевизионном формате и в радиоформате.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Вы видите эти чудовищные события, которые ведут к гибели тысяч людей ежедневно. И я скажу прямо как министр: воюйте! Воюйте на своем информационном фронте таким образом, чтобы никогда горящая война на нашей территории не возникла. Если вы сможете это обеспечить, значит, вы выполнили свою функцию".

Марат Марков, министр информации Беларуси

Вот ключевые события в сфере медиа за 2025 год. Первое, в январе мы избрали Президента государства. И, безусловно, это соприкоснулось с новинкой книжной индустрии, которая пользуется самым огромным спросом сейчас в книжных магазинах - книга "Наш Президент".

Также для Всебелорусского народного собрания, которое прошло в декабре 2025-го, был организован пресс-центр, где присутствовали 450 журналистов из 12 ведущих мировых медиа.

Не могу не вспомнить и про книжный поезд, который останавливался в ключевых точках, где проходили книжные и литературные фестивали, и мы дарили наши печатные медиа в массы. Действительно, это классный формат, чтобы объединять людей.

А о том, как будут развиваться белорусские медиа в 2026 году, рассказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов.

первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов

Владимир Перцов:

"Уровень доверия растет. Это результаты социологических исследований, объективных замеров, которые мы можем получать при помощи различных цифровых всемирно признанных систем. Но самое главное, мы не должны пребывать в состоянии эйфории и радости по поводу того, что мы сейчас доминируем в информационном пространстве, что СМИ формируют повестку. И то, что формируют наши СМИ, отрабатывают в том числе и недружественные ресурсы. Это, безусловно, так, но все меняется, все трансформируется, и даже те достижения и победы, которые у нас есть, не являются константой, они могут подвергаться воздействию различных платформ, систем, которые опробуются на других странах, которые, безусловно, будут обкатываться и на нашей стране с прицелом на 2030 год".

Также 2025 год отличился открытием нового спортивного телеканала. Белорусский радиоплейлист пополнился двумя новыми радиопрограммами. Этот список будет в дальнейшем расширяться для того, чтобы обеспечить полный и бесперебойный доступ к открытой и доступной белорусской информации.

Министерство информации в этом году реализовывало и международную повестку. В том числе можно говорить о заключении соглашения с Республикой Зимбабве, о заключении соглашения между Белтелерадиокомпанией и TV BRICS, поэтому наша белорусская правда будет распространяться на весь мир.

Не могу не вспомнить и о республиканских форумах, которые проходили в 2025 году. Это и Форум молодых журналистов, и "Медиа сегодня: фокус на правду", который прошел в Гомеле. Безусловно, хочется вспомнить и Форум блогеров, который впервые прошел в 2025 году в Военной академии.

Такие сферы сейчас охватываются, такой сейчас запрос у общества на новые форматы. Будем и дальше работать в этом направлении, делать все возможное, чтобы быть точными, актуальными и очень своевременными для нашего зрителя, читателя и слушателя.

Разделы:

Общество

Теги:

Мининформ